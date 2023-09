Для PC и Switch анонсирован гоночный симулятор Hot Lap Racing ©

Издательство Just For Games и разработчик Zero Games Studio анонсировали «симкадную» гоночную игру Hot Lap Racing для Switch и PC (Steam), релиз которой ожидается когда-нибудь в 2024 году.

Hot Lap Racing создается на основе гоночного проприетарного физического движка, разработанного специально для этой игры. Разработчики обещают охватить чуть ли не всю историю автоспорта — от GT и прототипов до исторической Формулы 1. Дальше больше — лицензированные машины, реальные треки и не менее настоящие гонщики, представленные на выбор.

Всего в игре будет представлено 30 автомобилей различных категорий и эпох; 50 трасс, включая лицензированные FIA класса 1 и 2; а также режим карьеры, в котором в роли начинающего гонщика игроки будут прокладывать путь к вершине автоспорта. Мультиплеер, дающий возможность погонять с друзьями, также прилагается.