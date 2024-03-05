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House Flipper 20.04.2018
Симулятор, Другой симулятор, Строительство, От первого лица
7.9 245 оценок

Для House Flipper анонсировано DLC Dine Out про обустройство ресторана

monk70
Новости

Разработчики из Frozen Way и GameFormatic, студий разработки игр, базирующихся в Кракове, Польша, сообщили, что в настоящее время они работают над следующим дополнением для House Flipper. DLC «Dine Out» перенесет игроков в восхитительный мир ресторанной индустрии и предложит им доступ к множеству новых квестов, механик и предметов.

Как и в предыдущих пакетах контента для House Flipper, игроки получат доступ к совершенно новым квестам, связанным с реконструкцией различных заведений общественного питания, таких как модные рестораны, суши-бары, фургоны с едой и кафе. Во время этих квестов игроки будут взаимодействовать с новыми клиентами, каждый из которых имеет свою уникальную историю и мотивацию. Поскольку простого ремонта ресторана может оказаться недостаточно, это дополнение привнесет в игру разнообразную мебель и предметы декора, позволяющие игрокам украшать заведения с настоящим художественным вкусом.

Кроме того, Dine Out DLC представит новые инновационные возможности приготовления еды, точной расстановки мебели, сервировки стола скатертями и дизайна рекламных вывесок. Еще одним существенным нововведением станет возможность сдавать помещения в аренду заинтересованным клиентам.

Стоит отметить, что игрокам не будет поручено управлять своими ресторанами. Вместо этого игровой процесс будет делать упор на ремонтные работы и не будет включать в себя такие обязанности, как наем персонала, управление его работой или установление цен на еду. Ремонт недвижимости остается основным направлением сериала House Flipper.

Одна из новых функций, представленных в DLC Dine Out, — это возможность готовить блюда с помощью нового устройства — универсальной плиты. Для этого игрокам нужно будет выбрать его из списка, приобрести необходимые ингредиенты и взаимодействовать с устройством. Владельцы предыдущего дополнения House Flipper — Farm DLC — смогут получить доступ к сниженным ценам на блюда при условии, что в их Складах есть необходимые овощи и фрукты.

Разработчики посчитали важным сделать так, чтобы доступные для приготовления блюда были разнообразными и вдохновлены различными кухнями мира. У игроков будет возможность готовить различные блюда разных кухонь, включая тайскую, польскую, итальянскую, корейскую, индийскую и другие.

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