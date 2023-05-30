House Flipper для Nintendo Switch получила крупное обновление и два дополнения ©

Игра-симулятор реконструкции дома House Flipper на Nintendo Switch получила обновление «Новое начало», а также два дополнения Pets DLC и Garden DLC, которое приносит с собой довольно много нового контента. Теперь игроки могут приобретать новые стили домов, в том числе замки и лунные базы, а также доступны дополнительные опции для изменения расположения окон и входных дверей. Обновление также содержит обычные небольшие улучшения качества жизни.

Это обновление включает в себя не только дополнительные предметы и задания, но и новую механику, улучшенную графику и улучшения управления — помимо небольших настроек и изменений.

Вы можете найти список некоторых изменений ниже: