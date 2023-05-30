House Flipper 20.04.2018
7.8 179 оценок

House Flipper для Nintendo Switch получила крупное обновление и два дополнения

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monk70
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Игра-симулятор реконструкции дома House Flipper на Nintendo Switch получила обновление «Новое начало», а также два дополнения Pets DLC и Garden DLC, которое приносит с собой довольно много нового контента. Теперь игроки могут приобретать новые стили домов, в том числе замки и лунные базы, а также доступны дополнительные опции для изменения расположения окон и входных дверей. Обновление также содержит обычные небольшие улучшения качества жизни.

Это обновление включает в себя не только дополнительные предметы и задания, но и новую механику, улучшенную графику и улучшения управления — помимо небольших настроек и изменений.

Вы можете найти список некоторых изменений ниже:

  • Новые дома для покупки - замок, лунная база, зимняя вилла и дом на острове
  • Новая работа на зимней вилле
  • Оптимизированные графические настройки
  • Обновленный пользовательский интерфейс (UI)
  • Дополнительные возможности покраски потолков
  • Добавлена ​​возможность изменить положение наружных дверей
  • Добавлена ​​возможность менять положение окон
  • Доступ для просмотра списка заданий на внутриигровом планшете
  • Быстрый доступ к списку предметов, необходимых в работе
  • Обновление управления
  • Новая механика – покрасьте или обшивайте потолки панелями, вешайте цепочки для ламп и многое другое.
  • Пак новинок
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