House Flipper для Nintendo Switch получила крупное обновление и два дополнения

Игра-симулятор реконструкции дома House Flipper на Nintendo Switch получила обновление «Новое начало», а также два дополнения Pets DLC и Garden DLC, которое приносит с собой довольно много нового контента. Теперь игроки могут приобретать новые стили домов, в том числе замки и лунные базы, а также доступны дополнительные опции для изменения расположения окон и входных дверей. Обновление также содержит обычные небольшие улучшения качества жизни.
Это обновление включает в себя не только дополнительные предметы и задания, но и новую механику, улучшенную графику и улучшения управления — помимо небольших настроек и изменений.
Вы можете найти список некоторых изменений ниже:
- Новые дома для покупки - замок, лунная база, зимняя вилла и дом на острове
- Новая работа на зимней вилле
- Оптимизированные графические настройки
- Обновленный пользовательский интерфейс (UI)
- Дополнительные возможности покраски потолков
- Добавлена возможность изменить положение наружных дверей
- Добавлена возможность менять положение окон
- Доступ для просмотра списка заданий на внутриигровом планшете
- Быстрый доступ к списку предметов, необходимых в работе
- Обновление управления
- Новая механика – покрасьте или обшивайте потолки панелями, вешайте цепочки для ламп и многое другое.
- Пак новинок