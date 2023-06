House Flipper получила обновление Out of This World для ПК в Steam ©

Польский разработчик инди-игр Frozen Way и Empyrean сегодня объявили, что они выпустили обновление Out of This World для своей игры-симулятора ремонта дома House Flipper, которое уже доступно для ПК в Steam.

Новейшее обновление Out Of This World добавляет в игру обширный новый контент. Начнем с новых объектов для продажи. Что было бы вашим первым выбором — захватывающий дух готовый дом, многообещающий ремонт или пустой участок, который позволит вам построить дом своей мечты с нуля? Что бы вы ни решили, ваши руки будут заняты! Кроме того, кажется, что в одном из домов есть что-то странное… Может быть, в нем есть секрет или два? Вы найдете правду в звездах!

Полный ремонт не будет веселым без новых предметов на выбор. Поэтому разработчики подготовили для вас около 350 новинок. Среди них наборы стильной мебели в различных стилях – подобрать их к своему интерьеру проще простого.

Еще один важный элемент, добавленный в этом обновлении, — это новый тип крыши. В дополнение к базовой форме Out Of This World Update добавляет в вашу игру остроконечную крышу. Дизайн крыши может полностью изменить внешний вид вашего дома, поэтому обязательно попробуйте.