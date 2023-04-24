Создатели симулятора вечеринки House Party поделились дорожной картой на этот год и упомянули сиквел Office Party ©

Eek! Games поделились текущим графиком разработки контента для House Party на 2023 год.

Имейте в виду, что это приблизительный график, и некоторые планы могут измениться, но это даст вам общее представление о том, что должно появится в игре в ближайшее время.

House Party - Halloween Holiday Pack станет первым из сезонных праздничных пакетов, и он должен стать доступным в течение следующих нескольких недель.

Вслед за постоянным возвращением хэллоуинского контента выйдет зимний пак House Party - Winter Holiday Pack.

А теперь главные новости: DLC "Тайна убийства" с участием сексуальной, уморительной и потрясающей косплейной красотки Лиз Кац выйдет этим летом. Когда именно? В планах конец мая - июнь.

Далее последуют Обновление функций базовой игры: В планах выпустить несколько новых бесплатных обновлений для базовой игры, реализовав некоторые из отзывов.

Новый контент-пак: Примерно в конце года в планах выпустить новое DLC, полностью посвященное вселенной House Party. Он будет включать в себя новую побочную историю (отдельно от оригинального сюжета), двух совершенно новых персонажей для взаимодействия (один женский, другой мужской), а также пару новых предметов одежды.

Разработчики также рассказали немного о Office Party (сиквеле House Party). Работа над ней является причиной, по которой не указаны точные даты контента в дорожной карте для House Party. Что-то может быть сдвинуто, отложено или удалено ради скорейшей работы над Office Party.

На каком этапе находится разработка Office Party? На очень ранней стадии.

Прямо сейчас мы все еще планируем, разрабатываем концепцию и закладываем раннюю основу для нее в фоновом режиме, хотя пройдет некоторое время, прежде чем мы поделимся чем-то новым. Но Office Party уже на подходе, братья, и это будет круто!

Eek! Games также сообщили, что VR-версия все еще в планах.