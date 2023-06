Кооперативная головоломка How 2 Escape выйдет 31 августа ©

How 2 Escape, предстоящий кооперативная головоломка от разработчика Breakfirst Games и издателя Just For Games, официально выйдет 31 августа 2023 года. Сегодня был представлен новый трейлер, в котором раскрывается основная идея и механика геймплея.

How 2 Escape будет доступна на ПК через Steam, где уже сейчас можно добавить игру в список желаемого и поиграть в демоверсию. Она также выйдет на Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.