Продажи платформера Human Fall Flat превысили 45 миллионов копий ©

Общий объем продаж Human Fall Flat уже достиг 45 миллионов копий и продолжает доказывать, что это действительно впечатляющий глобальный феномен.

Только в марте этого года мы сообщали о том, что продажи превысили 40 миллионов копий, но это означает, что еще 5 миллионов Human Fall Flat были проданы чуть более чем за 3 месяца, что является поистине удивительным темпом для игры, выходящей из довольно скромного, с точки зрения бюджета и масштабов, производства

В честь достижения отметки в 45 миллионов проданных копий команда No Brakes Games и издатель Curve Digital выпустили симпатичный трейлер, в котором отмечают этот результат, а также напоминают, что игра уже поступила в продажу.

Human Fall Flat - это особенный 3D-платформер, предлагающий нам различные безумные ситуации в рамках различных сценариев: практически один из инициаторов популярной моды на игры со "сломанной" физикой, которая с годами стала настоящим глобальным успехом, в том числе благодаря сарафанному радио и поддержке ютуберов и стримеров.

Благодаря особенности физики, применяемой нетрадиционным способом, игра поддается особенно уморительным ситуациям, что делает ее идеальной темой для стриминга, а также особенно подходящей для молодой аудитории, что, вероятно, сильно подтолкнуло продажи данной игры.