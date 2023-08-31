Выживание в зомби-апокалипсисе в трейлере HumanitZ

Компания Freedom Games представила новый трейлер HumanitZ, шутера с открытым миром от Yodubzz Studios, посвященного выживанию в мире зомби-апокалипсиса.
HumanitZ поместит игроков в разрушенный мир через несколько лет после того, как они попали во вспышку эпидемии. В одиночку или вместе игрокам придется создавать инструменты и здания, а также добывать пищу, необходимую для выживания. Занимаясь сельским хозяйством, рыбалкой и охотой, вы сможете создать долгосрочные средства для сохранения жизни. Благодаря наличию нескольких транспортных средств игроки смогут отправиться исследовать местность в поисках лучшей жизни.
С выходом нового геймплейного трейлера авторы сообщили, что игра выйдет в раннем доступе 18 сентября.
Если вас заинтересовала игра, вы можете ознакомиться с диверсией на странице игры в Steam.
Похоже на Project Zomboid, но более казуально, местами даже слегка мрачновато. Мне нравится, взгляну на релизе