Выживание в зомби-апокалипсисе в трейлере HumanitZ ©

Компания Freedom Games представила новый трейлер HumanitZ, шутера с открытым миром от Yodubzz Studios, посвященного выживанию в мире зомби-апокалипсиса.

HumanitZ поместит игроков в разрушенный мир через несколько лет после того, как они попали во вспышку эпидемии. В одиночку или вместе игрокам придется создавать инструменты и здания, а также добывать пищу, необходимую для выживания. Занимаясь сельским хозяйством, рыбалкой и охотой, вы сможете создать долгосрочные средства для сохранения жизни. Благодаря наличию нескольких транспортных средств игроки смогут отправиться исследовать местность в поисках лучшей жизни.

С выходом нового геймплейного трейлера авторы сообщили, что игра выйдет в раннем доступе 18 сентября.

Если вас заинтересовала игра, вы можете ознакомиться с диверсией на странице игры в Steam.