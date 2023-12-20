Нашумевший экшен "Русы против Ящеров" получит версию для взрослых, где можно оценить формы ящерок и не только

Разработчики из студии The Bratans, совместно с компанией Smola Game Studio, крайне удачно интерпретировали совершенно абсурдный мем про ящеров и русов. Интернет-шутка превратилась в достаточно интересный экшен от третьего лица "Русы против Ящеров", который успешно покорил цифровой магазин Steam. 100 тысяч проданных копий и высокий пользовательский рейтинг стали подтверждением этому. Однако отечественные разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и уже готовятся покорить новый жанр из категории "Только для взрослых".

Команда Hue Axis Entertainment объявила о работе над игрой под названием "Русы не против ящерок", которая будет ориентирована исключительно на аудиторию 18+. Игрокам предстоит совсем не сражаться с ящерами, а, наоборот, покорять сердца девушек разных рас. По сюжету игры, нужно будет найти баланс в отношениях и принять важные решения, которые смогут полностью удовлетворить все стороны конфликта.

Судьбы богатыря Ратибора и воительницы ящеров Веинте оказываются связанными, когда ее отряд похищает из деревни русов идол бога разврата и фертильности. Вражда богатыря и ящерицы может привести к гибели обоих народов, но смогут ли они забыть о предрассудках и заняться любовью, а не войной?

Выход игры "Русы не против ящерок" запланирован уже на первый квартал 2024 года в Steam. Сюжет игры будет основан на вирусившемся меме и будет включать самые разнообразные эротические элементы. Геймплей проекта будет сочетать в себе визуальную новеллу и "три в ряд".