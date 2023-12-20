на главную
об игре
Humans are not that against Lizardwomen 1-й квартал 2024 г.
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
0 0 оценок

Нашумевший экшен "Русы против Ящеров" получит версию для взрослых, где можно оценить формы ящерок и не только

Gutsz
Новости

Разработчики из студии The Bratans, совместно с компанией Smola Game Studio, крайне удачно интерпретировали совершенно абсурдный мем про ящеров и русов. Интернет-шутка превратилась в достаточно интересный экшен от третьего лица "Русы против Ящеров", который успешно покорил цифровой магазин Steam. 100 тысяч проданных копий и высокий пользовательский рейтинг стали подтверждением этому. Однако отечественные разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и уже готовятся покорить новый жанр из категории "Только для взрослых".

Команда Hue Axis Entertainment объявила о работе над игрой под названием "Русы не против ящерок", которая будет ориентирована исключительно на аудиторию 18+. Игрокам предстоит совсем не сражаться с ящерами, а, наоборот, покорять сердца девушек разных рас. По сюжету игры, нужно будет найти баланс в отношениях и принять важные решения, которые смогут полностью удовлетворить все стороны конфликта.

Судьбы богатыря Ратибора и воительницы ящеров Веинте оказываются связанными, когда ее отряд похищает из деревни русов идол бога разврата и фертильности. Вражда богатыря и ящерицы может привести к гибели обоих народов, но смогут ли они забыть о предрассудках и заняться любовью, а не войной?

Выход игры "Русы не против ящерок" запланирован уже на первый квартал 2024 года в Steam. Сюжет игры будет основан на вирусившемся меме и будет включать самые разнообразные эротические элементы. Геймплей проекта будет сочетать в себе визуальную новеллу и "три в ряд".

44
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Pop Egor90
33
Rakot013

Дрочеслав наконец то раскроется как персонаж!

27
Джонни ди Rakot013

а вагиноlove нету в игре?)

-1
xxxghxxx

о аргонианская дева

29
KillerBebra2002

Наконец-то, русский игропром поднимается сколен!

27
Rakot013

Наконец то будут обнародаваны секретные документы о возникновении рептилоидов, гибридов русов и ящеров, которые теперь тайно правят миром!!! Всем натянуть на голову(или на головку...) шапочки из фольги!

1
nemsis94

Ну наконец нормальная игра!

25
Олег Дудин

Так вот ради чего они релиз затевали. 🤣

9
CAN I HABE PIZZA PLS
Нашумевший экшен

Среди 11-летних челов пользуется популярностью?

6
РикоЧико

Пропаганда рептилойдов! Осуждаю!

Древние Русы не за это боролись!!!

6
Выxyxoль

Разве великий Дрочеслав Мозоль-Рука за это погиб? Сколько было ящеров окаянных зажато яйцами насмерть, и ради чего? Чтобы потомки великих с рептилиями сношались? Не бывать этому! Гойда, братья! Выпьем водицы байкальской, да побьем иродов похотливых зеленокожих! Не заманят нас их груди чешуйчатые, да хвосты гибкие! Долой супостатов!

9
60plus

Простите, а где ссылка на стим?)

Спойлер


https://store.steampowered.com/app/2715650/_/

5
Кей Овальд

Это было предсказуемо. Хотя в игру по рисункам Флика я бы поиграл. :))

4
Абдула Ибн Ебн Еб

Битва древнего руса и ящерицы.

4
Владимир Митин

Такое мы покупаем

3
Franky707

Наконец то документальная игра по секретным документам.

3
211186

Стёб

1
Vaipen

Так вот кто по ночам то у Русов с полей капусту тырил.

1
Ansaphone

Хтоническая ересь, император не одобряет

0
QD19

Горячооо :3

0
Spidermanos

Ну еклмн, хотя в целом ожидаемо, но щас все фурри и иже с ними поднимут хай)

0
Pro100 Эндрю

Rule 34?

0
Лобо

Я даже не удивлен даже есть мем такой на любой контент есть порно контент

0