На ПК можно бесплатно получить эротическую головоломку HuniePop

HuniePop, культовая эротическая головоломка «три в ряд» с аниме-стилистикой, стала доступна совершенно бесплатно в Steam. Стоит сразу отметить, что акция сильно ограничена во времени и закончится уже сегодня. Забрать игру бесплатно можно только до 20 января 22:00 по московскому времени, так что всем желающим стоит поспешить добавить игру в свою библиотеку или хотя бы в "библиотеку друга".

HuniePop сочетает элементы симулятора свиданий, головоломки и лёгкой RPG. Игра выделяется визуальной новелльной подачей, необычным стилем юмора и, конечно же, обилием аниме-персонажей, чьё обаяние не оставит равнодушным поклонников жанра.

Игра вышла еще в 2015 году и за это время получила крайне высокую оценку пользователей Steam: более 30 тысяч отзывов с рейтингом «Крайне положительные». Последние обзоры также отмечают уникальный подход игры к геймплею, сочетание жанров и юмора, который остается актуальным даже спустя десять лет с момента релиза.