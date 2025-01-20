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об игре
HuniePop 19.01.2015
Аркада, Логические, Инди, Другой симулятор, Аниме
6.1 24 оценки

На ПК можно бесплатно получить эротическую головоломку HuniePop

Gutsz
Новости

HuniePop, культовая эротическая головоломка «три в ряд» с аниме-стилистикой, стала доступна совершенно бесплатно в Steam. Стоит сразу отметить, что акция сильно ограничена во времени и закончится уже сегодня. Забрать игру бесплатно можно только до 20 января 22:00 по московскому времени, так что всем желающим стоит поспешить добавить игру в свою библиотеку или хотя бы в "библиотеку друга".

HuniePop сочетает элементы симулятора свиданий, головоломки и лёгкой RPG. Игра выделяется визуальной новелльной подачей, необычным стилем юмора и, конечно же, обилием аниме-персонажей, чьё обаяние не оставит равнодушным поклонников жанра.

Игра вышла еще в 2015 году и за это время получила крайне высокую оценку пользователей Steam: более 30 тысяч отзывов с рейтингом «Крайне положительные». Последние обзоры также отмечают уникальный подход игры к геймплею, сочетание жанров и юмора, который остается актуальным даже спустя десять лет с момента релиза.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
KILLA06

не надо спасибо

4
Марк Цукерберг 001

Думал хотя-бы стим карточки дадут, нет

1
Tiger Goose

Уже давно в играх, которые бесплатно раздают в магазине Steam, не выпадают карточки. Во время раздачи об этом ограничении всегда пишут на странице игры.

0
Пользователь ВКонтакте

Среди популярных постоянно эротика, люди без конца душат змея👀 // Немой Ник

0
Пользователь ВКонтакте

Игра легенда, даже со своей страницей на википедии // Станислав Рубитской

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