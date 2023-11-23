Обновление движка в Hunt: Showdown обеспечит паритет контента между консолями и ПК, однако кроссплей появится не сразу

Разработчики из студии Crytek в следующем году собираются представить масштабное обновления для сетевого шутера Hunt: Showdown, которое внесет серьезные изменения в оригинальный движок. С этим патчем команда собирается добиться полного добиться паритета в версиях игры на консолях и ПК. Это существенно улучшить проект в техническом плане и позволит разработчикам регулярнее выпускать новый контент для игры.

В недавнем разговоре с журналистами генеральный менеджер Hunt Showdown Дэвид Файфилд (David Fifield) рассказал, что одной из главных целей обновления движка является сближение контента и патчей на всех платформах. На данном этапе команда не может потвердеть появления в игре функции кроссплей, однако с технической точки зрения проект двигается в этом направлении.

Как правило, патчи для консольной версии Hunt Showdown выходят позже, чем для PC-версии, в основном из-за того, что процесс сертификации на PC быстрее и проще. Учитывая, что студия проводит масштабную модернизацию движка, это может означать улучшение общего процесса разработки патчей. События всегда начинаются в одно и то же время на всех платформах, но на ПК патчи часто выходят на несколько дней или недель раньше. После обновления подобных ситуаций станет меньше и все игроки будут получать контент одновременно, а в будущем может появиться и полноценный кроссплей.