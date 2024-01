Сетевой шутер Hunt: Showdown обзавелся DLC, которое добавляет нового охотника

Разработчики из студии Crytek начинают 2024 год с возобновления активной поддержки своего мрачного сетевого шутера Hunt: Showdown. Совсем скоро игра переедет на обновленный графический движок, но пока авторы расширяют список доступных охотников. На днях для шутера вышло новое дополнение под названием "The Shadow Under the Cowl", которое приносит свежий контент.

В дополнение "The Shadow Under the Cowl" для Hunt: Showdown входит охотник "Капюшон", охотничий лук "Ослепитель", межреберная пролаза и многое другое.

Капюшон — это покров головы и сущности человека, который понял, что порядок от хаоса отделяет всего один удар ножом. Когда-то его звали Гораций. Еще мальчишкой он любил отбивать у муравьев привычный им запах и смотреть, как они носятся кругами до самой смерти. Или сидеть у зажженной лампы с протянутой рукой и ждать, когда на ладонь заползет какой-нибудь жук. Он складывал их в банки и доверял им тайны, ибо больше у него никого не было.

Вместе с этим Crytek напомнили о своих планах на масштабные обновления для Hunt: Showdown в 2024 году. Разработчики в скором времени собираются выпустить патч, который перенесет шутер на улучшенный движок. Это отразится на визуальной составляющей игры и игровом процессе, а также повысит общее качество проекта на мощных ПК и современных консолях.