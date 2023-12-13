В Hunt: Showdown сегодня стартует новое событие Tides of Desolation

В Hunt: Showdown сегодня начнется новое событие Tides of Desolation. Событие, доступное до 14 февраля, привнесет паранормальный туман в атмосферу игры. В рамках события игроки могут выбрать один из трех различных пактов открыв при этом новые перки.

Событие также принесет с собой Wildcard-карту, названную Ash Bloom, которое включает в себя шквалы насекомых и пепла, ухудшающие видимость и заставляющие животных в зоне находиться в состоянии постоянной тревоги. Посмотрите на Ash Bloom в действии в трейлере выше.

Три пакта, которые могут заключить игроки, называются "Пакт одержимых", "Пакт утопленников" и "Пакт заземленных". В каждом пакте есть свои эксклюзивные новые способности, например Прыжок в тень, который позволяет охотникам телепортироваться прямо к монстру, мгновенно убивая его.

Hunt: Showdown - это соревновательный шутер, в котором команды охотников сражаются друг с другом, а также пытаются выследить опасных и гротескных монстров в округе, чтобы уничтожить их.

Hunt: Showdown доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.