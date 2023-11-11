Версия Hunt: Showdown для PS5 будет полностью переработана

Планируемое к выпуску в 2024 году обновление Hunt: Showdown для PS5 полностью переработает игру. Оригинальная игра заработает на улучшенном движке и получит ряд дополнений, включая новую карту.

В интервью PC Gamer главный менеджер игры Брайан Файфилд (Brian Fifield) рассказал подробности об обновлении. По его словам, патч не будет чем-то вроде " Hunt 2", а скорее будет переработкой, предвещающей начало серьезных изменений.

Очевидно, что Hunt: Showdown не может вечно оставаться на одних и тех же технологиях и сохранять свою конкурентоспособность. Очевидно, что в игре есть вещи, которые нам всем не нравятся, которые мы хотим исправить, и в какой-то мере они коренятся в основной технологии.



Если вы хотите думать об этом как о Hunt 2, будьте добры, но я не собираюсь брать с вас деньги, я не собираюсь ничего отнимать из того, что вы купили, я не собираюсь уменьшать его ценность или ваши инвестиции, потому что я хочу, чтобы вы продолжали играть.

Для тех, кто уже является владельцем издания для PlayStation 4, обновление будет предложено бесплатно. Это позволит Crytek более эффективно работать над общей поддержкой, чтобы постоянно совершенствовать игру и выпускать оптимизированный контент для текущего поколения.

Посмотрев на то, как подобные переходы происходили с другими сервисными играми, можно сказать, что мы решили продолжать работу над Hunt: Showdown и не создавать никаких ожиданий относительно ее последующей замены.

Hunt: Showdown доступна для платформ PS4, Xbox One и PC. В игру можно играть на текущих консолях посредством обратной совместимости.