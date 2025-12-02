Hunt: Showdown привлекла 10 миллионов игроков

Crytek объявила, что в Hunt: Showdown сыграли уже более 10 миллионов человек. В студии поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что каждый охотник прошёл собственный путь — от первых шагов в болотах до напряжённых боёв и успешных эвакуаций.

Hunt: Showdown и её обновлённая версия 1896 — это PvPvE-шутер от первого лица, где игроки охотятся на различных монстров, но при этом могут столкнуться друг с другом. Играть можно как в одиночку, так и в составе команды.