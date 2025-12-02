ЧАТ ИГРЫ
Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 524 оценки

Hunt: Showdown привлекла 10 миллионов игроков

monk70 monk70

Crytek объявила, что в Hunt: Showdown сыграли уже более 10 миллионов человек. В студии поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что каждый охотник прошёл собственный путь — от первых шагов в болотах до напряжённых боёв и успешных эвакуаций.

Hunt: Showdown и её обновлённая версия 1896 — это PvPvE-шутер от первого лица, где игроки охотятся на различных монстров, но при этом могут столкнуться друг с другом. Играть можно как в одиночку, так и в составе команды.

4
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
HoganHog

ии в деле...

а можно и просто на мощностях без ии