В симуляторе охоты theHunter: Call of the Wild появится Австралия ©

Expansive Worlds, творческое подразделение Avalanche Studios Group, представило следующую платную карту DLC для своей захватывающей охотничьей игры с открытым миром, theHunter: Call of the Wild. Это долгожданное новое место для охоты под названием «Изумрудное побережье Австралии» отличается разнообразным открытым миром, полным жизни, 14 видами животных, в том числе легендарной фауной, такой как кенгуру и крокодилы, новыми побочными и сюжетными миссиями, а также новым Zagan Varminter .22-250. винтовка с продольно-скользящим затвором.

Изумрудное побережье Австралии — основные характеристики:

Исследуйте австралийскую глубинку, субтропические кустарники и тропические леса, а также испытайте чудо природы в потрясающей дикой природе.

Поохотьтесь на некоторых представителей самой культовой фауны Австралии, в том числе на сорокового гуся, бантенга, морского крокодила и восточного серого кенгуру.

Кроме того, в этом обновлении представлен новый «Великий», который будет доступен бесплатно для всех игроков. Сообщалось о наблюдениях этого величественного животного на Изумрудном берегу и в охотничьем заповеднике Хиршфельден.

Заведите новых друзей и работайте вместе, чтобы защитить прекрасную, но хрупкую экосистему региона с помощью побочных и сюжетных миссий, ориентированных на сохранение, сотрудничество и сообщество.

Расширьте свой охотничий арсенал новой винтовкой Zagan Varminter .22-250 с продольно-скользящим затвором. Легкий и удобный для стрельбы, он станет идеальным компаньоном для любой охоты.

Кроме того, выпущенное бесплатно вместе с Emerald Coast, обновление Outback добавляет новый костюм персонажа в австралийском стиле, переработанный экран сбора урожая, многочисленные исправления ошибок и улучшения, а также многое другое.