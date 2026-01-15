$25 000 за баг: создатели Hytale запустили щедрую программу наград

Сегодня Hytale вышла в раннем доступе — всего через полгода после отмены проекта компанией Riot Games. Разработчик Hypixel сразу предупредил игроков, что игра ещё далека от финального состояния и может содержать серьёзные ошибки. Однако студия решила подойти к вопросу безопасности максимально серьёзно и объявила о крупной программе вознаграждений за найденные уязвимости.

Hypixel готова выплачивать до 25 тысяч долларов за обнаружение и подробное описание критических багов и проблем безопасности. Более того, в отдельных случаях сумма награды может быть даже выше — всё зависит от масштаба и потенциального вреда найденной уязвимости. По словам разработчиков, первые выплаты уже произведены, а работа над устранением выявленных проблем идёт полным ходом.

Авторы подчёркивают, что безопасность игроков и сообщества остаётся их главным приоритетом, особенно на старте раннего доступа. В то же время участие в программе имеет ограничения: претендовать на награду могут только совершеннолетние игроки, которые владеют официальной копией Hytale.