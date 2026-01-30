Hytale готовится к крупному патчу: переработка карт и боёвки

Студия Hypixel Studios поделилась подробностями масштабного обновления для песочной RPG Hytale, которое уже доступно в тестовой версии. Разработчики делают ставку на комплексные улучшения, затрагивающие интерфейс, боевую систему и взаимодействие с миром.

Одним из ключевых изменений стала переработка карт. Авторы обновили множество маркеров, улучшили их читаемость и добавили возможность вручную менять значки. Вместе с этим в игре появилось большое количество новых косметических предметов. Существенные правки коснулись и оружия: урон был перебалансирован, все копья стали метательными, а магические способности из прошлых апдейтов — доработаны и усилены.

Не осталась без внимания и среда. Двери больше не закрываются, если им что-то мешает, телепорты требуют небольшого перемещения перед повторным использованием, а внешний вид некоторых блоков был обновлён. Помимо этого, патч включает множество исправлений ошибок и оптимизаций, направленных на повышение производительности.

Точная дата выхода обновления на основные серверы пока не объявлена. Ранее глава Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм пояснил, что команда изменила стратегию разработки: теперь патчи будут тестироваться на отдельных серверах от двух до шести недель, чтобы релизные версии выходили максимально стабильными и отполированными.