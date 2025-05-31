Стартовал ранний доступ "Ил-2 Штурмовик: Одесса и Ленинград"

Геймерам доступна большая карта и новые виды самолетов

Авторы «Ил-2 Штурмовик» объявили о старте раннего доступа в новом дополнении для игры — «Одесса и Ленинград — оборона и освобождение».

Разработчики обещают две масштабные карты, новые самолеты и самую продолжительную карьеру пилота в истории серии. В ранней версии доступна Одесса, а паркинг летной техники пополнился «И-153 Чайка» и «ЛаГГ-3» 4 серии. Ленинград вместе с «Мессершмиттом» Bf 109 E4, Ju 87 D5 «Штука» и другими самолетами добавят позже.

Авторы симулятора подчеркнули, что оставшийся контент выйдет в ближайшие месяцы. Сейчас геймеры могут оценить напряженные схватки над Днестром, 650 населенными пунктами, 27 железнодорожными станциями и 48 аэродромами. Узнать все подробности про «Ил-2 Штурмовик: Одесса и Ленинград — оборона и освобождение» можно здесь.