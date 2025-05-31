Стартовал ранний доступ "Ил-2 Штурмовик: Одесса и Ленинград"

Геймерам доступна большая карта и новые виды самолетов
Авторы «Ил-2 Штурмовик» объявили о старте раннего доступа в новом дополнении для игры — «Одесса и Ленинград — оборона и освобождение».
Разработчики обещают две масштабные карты, новые самолеты и самую продолжительную карьеру пилота в истории серии. В ранней версии доступна Одесса, а паркинг летной техники пополнился «И-153 Чайка» и «ЛаГГ-3» 4 серии. Ленинград вместе с «Мессершмиттом» Bf 109 E4, Ju 87 D5 «Штука» и другими самолетами добавят позже.
Авторы симулятора подчеркнули, что оставшийся контент выйдет в ближайшие месяцы. Сейчас геймеры могут оценить напряженные схватки над Днестром, 650 населенными пунктами, 27 железнодорожными станциями и 48 аэродромами. Узнать все подробности про «Ил-2 Штурмовик: Одесса и Ленинград — оборона и освобождение» можно здесь.
вообще-то это называется авиапарк или парк летной техники.
и почему я не удивлен. К тому же всего 8 машин если верить странице модуля их него магазина.
И цена от 3 тысяч до 5 тысяч к релизу за модуль как бы это помягче сказать. Идите лесом.
ничего себе, я думал что данная игра мертва (хоть и считается легендой)
Легенда она была при Медоксе, далее прочухали что на почве Отечественной и авиасима происходит слияние славян (русских, украинцев и белорусов) и срочно по нему стали работать на умертвление (Ил-2 тут не уникален - работают вообще по индустрии). В целом вышло. В полудохлом виде поддерживают жизнь, чтоб независимые разрабы не выпустили свой Ил-2. Медокс очевидно не очень хотел с темы уходить, ну типа я свой советский и вообще англичанин, ну ему сказали... человек получил вообще чёрную метку в индустрии и носу не показывает. А мог бы и в аварию попасть - дело серьёзное было, к событиям 2014 готовились.
дай угадаю, его "выкупила" какая-то гос шняга по типу гаспрома? (привет ВК)
"1С" и есть такая госконтора, только маскируется под частную - обычное дело для госуправления. Только не думай, что это российская контора... Кипр, офшоры, пару лет назад все игровые проекты Китаю продали. ВК - это тоже дурилка, её создавали срочно британцы, т.к. делали срочно, то было не до сильной маскировки, поэтому видно кто и откуда Дурову денег дал на неё (и человечков грамотных конечно, он там на третьих ролях был - лицом светил как полагается зицпредседателю).
Ил был массовый, а самый сильный был Як-3, а у немцев FW-190