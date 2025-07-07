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ILL 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.4 272 оценки

Создатели ILL поделились новыми подробностями хоррора

AceTheKing AceTheKing

Команда разработчиков Team Clout представила новые детали об экшен-хорроре ILL в официальном блоге PlayStation.

Основатели студии Максим Верёхин и Олег Вдовенко рассказали о концепции игры, которая сочетает survival-хоррор с динамичным экшеном от первого лица.

Действие происходит в мистической восточноевропейской крепости, населённой чудовищами, где игроку предстоит столкнуться с жестокими сценами и гиперреалистичным боди-хоррором.

Название ILL отражает ключевые темы игры - болезнь, проклятие и ужас. Разработчики черпали вдохновение в классических хоррорах 70-90-х годов, а также в таких играх, как Half-Life 2, Silent Hill и Resident Evil. Особое внимание уделено системному подходу: враги адаптируются и мутируют, а действия игрока влияют на окружающую среду.

Геймплей сочетает исследование, управление ограниченными ресурсами и интенсивные сражения с использованием различного оружия - от традиционных дробовиков и АК-47 до самодельных пушек. Игра также включает головоломки и интерактивные элементы окружения.

Для создания анимаций команда использовала технологию захвата движения, включая случайный жест арт-директора, который оказался достаточно жутким для финальной версии.

ILL выйдет на PC, Xbox Series X|S и PS5, но точная дата релиза пока не объявлена.

30
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
hamshut

Ждите через сто лет и максимум уровня Scorn, без сюжета и т.п.!

11
Alex40001

да вы оптимист

1
Святой Джо

Лучше бы конкретной датой релиза поделились и полноценным показом геймплея от разрабов с комментами, а так чето все раз в несколько месяцев годами крохи инфы скидывают, интригу нагоняют, а потом пшик будет, как какой нибудь скорн или калистый протокол.

3
saa0891

Ну геймплейный ролик довольно атмосферный.

2
Neko-Aheron

0_о

2
WretchedQuenby

шикарный хоррор будет!!!!

2
IgnobleLorcan

не факт

Беккер5443

ну блин вот бы знать выход игры? Неужели 2028г ждать? 0.0

1
PatchyTaran

Ил это планета та что с Масс Эффекта , а монстры это ожившие Протеане, которые погибли в капсулах по вине ИИ ?

Sad_Jester

Историю The day before напоминает... Прям куча скриншотов, не связанные ролики и бестолковые новости. А по факту, даже игрой назвать нельзя.