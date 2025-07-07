Создатели ILL поделились новыми подробностями хоррора

Команда разработчиков Team Clout представила новые детали об экшен-хорроре ILL в официальном блоге PlayStation.
Основатели студии Максим Верёхин и Олег Вдовенко рассказали о концепции игры, которая сочетает survival-хоррор с динамичным экшеном от первого лица.
Действие происходит в мистической восточноевропейской крепости, населённой чудовищами, где игроку предстоит столкнуться с жестокими сценами и гиперреалистичным боди-хоррором.
Название ILL отражает ключевые темы игры - болезнь, проклятие и ужас. Разработчики черпали вдохновение в классических хоррорах 70-90-х годов, а также в таких играх, как Half-Life 2, Silent Hill и Resident Evil. Особое внимание уделено системному подходу: враги адаптируются и мутируют, а действия игрока влияют на окружающую среду.
Геймплей сочетает исследование, управление ограниченными ресурсами и интенсивные сражения с использованием различного оружия - от традиционных дробовиков и АК-47 до самодельных пушек. Игра также включает головоломки и интерактивные элементы окружения.
Для создания анимаций команда использовала технологию захвата движения, включая случайный жест арт-директора, который оказался достаточно жутким для финальной версии.
ILL выйдет на PC, Xbox Series X|S и PS5, но точная дата релиза пока не объявлена.
Ждите через сто лет и максимум уровня Scorn, без сюжета и т.п.!
да вы оптимист
Лучше бы конкретной датой релиза поделились и полноценным показом геймплея от разрабов с комментами, а так чето все раз в несколько месяцев годами крохи инфы скидывают, интригу нагоняют, а потом пшик будет, как какой нибудь скорн или калистый протокол.
Ну геймплейный ролик довольно атмосферный.
0_о
шикарный хоррор будет!!!!
не факт
ну блин вот бы знать выход игры? Неужели 2028г ждать? 0.0
Ил это планета та что с Масс Эффекта , а монстры это ожившие Протеане, которые погибли в капсулах по вине ИИ ?
Историю The day before напоминает... Прям куча скриншотов, не связанные ролики и бестолковые новости. А по факту, даже игрой назвать нельзя.