Создатели ILL поделились новыми подробностями хоррора

Команда разработчиков Team Clout представила новые детали об экшен-хорроре ILL в официальном блоге PlayStation.

Основатели студии Максим Верёхин и Олег Вдовенко рассказали о концепции игры, которая сочетает survival-хоррор с динамичным экшеном от первого лица.

Действие происходит в мистической восточноевропейской крепости, населённой чудовищами, где игроку предстоит столкнуться с жестокими сценами и гиперреалистичным боди-хоррором.

Название ILL отражает ключевые темы игры - болезнь, проклятие и ужас. Разработчики черпали вдохновение в классических хоррорах 70-90-х годов, а также в таких играх, как Half-Life 2, Silent Hill и Resident Evil. Особое внимание уделено системному подходу: враги адаптируются и мутируют, а действия игрока влияют на окружающую среду.

Геймплей сочетает исследование, управление ограниченными ресурсами и интенсивные сражения с использованием различного оружия - от традиционных дробовиков и АК-47 до самодельных пушек. Игра также включает головоломки и интерактивные элементы окружения.

Для создания анимаций команда использовала технологию захвата движения, включая случайный жест арт-директора, который оказался достаточно жутким для финальной версии.

ILL выйдет на PC, Xbox Series X|S и PS5, но точная дата релиза пока не объявлена.