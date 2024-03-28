Immortals of Aveum и Minecraft Legends станут бесплатны для подписчиков PlayStation Plus в апреле

Компания Sony объявила три игры, которые станут бесплатными для всех подписчиков PlayStation Plus в мае, и в этом списке есть несколько заметных названий.
Для начала - Immortals of Aveum (только для пользователей PS5), однопользовательский магический FPS от Ascendant Studios. В ноябре прошлого года генеральный директор Брет Робинс заявил, что игра со временем выйдет на сервисы подписки, и вот она вышла. Осталось узнать, будет ли она также запущена для Game Pass.
Также в PlayStation Plus в следующем месяце появится Minecraft Legends (для игроков PS5 и PS4), спин-офф экшен-стратегии в реальном времени от Mojang Studios и Blackbird Interactive, который вышел почти год назад. Третьей и последней игрой для подписчиков в следующем месяце станет рогуэлитный экшен-платформер 2021 года от SouthPAW Games, Skul: The Hero Slayer (для подписчиков на всех платформах).
Все три игры станут доступны подписчикам всех трех уровней PS Plus 2 апреля, то есть у вас есть время до 1 апреля, чтобы получить текущий набор игр.
Пс5 её хоть тянет?