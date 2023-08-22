Магический шутер Immortals of Aveum стал доступен на ПК и консолях

Издательство EA и компания-разработчик Ascendant Studios объявили о выходе магической игры от первого лица Immortals of Aveum на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. В преддверии запуска игры в начале недели был выпущен релизный трейлер.
В Immortals of Aveum игроку предстоит стать главным героем Джеком, который вступает в элитный орден боевых магов, чтобы спасти мир. Действие игры разворачивается во время Эвервара в фэнтезийном королевстве Авеум. Игра обещает кинематографическую, повествовательную кампанию, насыщенную действием и "бросающую вызов жанровым условностям".
Ранее в этом месяце стало известно, что Immortals of Aveum потребует 70 ГБ дискового пространства на PS5. Другие подробности об игре говорят о том, что она будет поддерживать FSR2 и работать на консолях с частотой 60 кадров в секунду.
Аа там дуня, ну её нафиг, жаль девка не ломанёт её, яб тупо поиграл и посмотрел бы, правда ли по систекам будет 4к 120 фпс на ультрах с апскейлом в качество выдавать, да и игра новинка может немного хотяб будет инересно пройти! Пофиг, даж офф активашку брать муторно из за привязки и к стиму и к ЕА геймс лаунчеру
зачем в торенте?если ак можно купить за 100р .и играть в офлайн режиме
Ну вопервых, за 100 продают какие то отбитые которые всем подряд раздают данные от акка и потом хрен зайдёшь и уж темболе активируешь дуню в игре я так уже брал и так и три месяца не смог зайти в акк, а так у норм продовцов минимум 300 с чем то рублей стоит активация где нужно парится со старым ориджином и танцами с бубном, так как в новом лаунчере ЕА нет офлайна работающего для офф активашки, в стиме никто чёт не продаёт активашку за вменяемую сумму да и то там тож надо вводить данные и в ЕА лаунчере после стима так что муторно всё это и уж точно не дёшего чем на торренте, еслиб был норм продавец с активацпей этой игры в стиме и с контролем очереди на активацию (а не продажей сотням человек данные от акка), за низкую цену хотяб не больше 300рублей то можно былобы, но увы таких нету
Игра так себе.
А почему не сказано, русс сабы хотя бы есть в игре? ЕА ведь тоже в числе покинувших наш рынок. Учитывая последние бойкотирования, этот момент немаловажен в новости о выходе той или иной игры.
Нету ру вообще никакого
Мдаа, это жесть.
Без русс яз нафиг этот