Магический шутер Immortals of Aveum стал доступен на ПК и консолях ©

Издательство EA и компания-разработчик Ascendant Studios объявили о выходе магической игры от первого лица Immortals of Aveum на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. В преддверии запуска игры в начале недели был выпущен релизный трейлер.

В Immortals of Aveum игроку предстоит стать главным героем Джеком, который вступает в элитный орден боевых магов, чтобы спасти мир. Действие игры разворачивается во время Эвервара в фэнтезийном королевстве Авеум. Игра обещает кинематографическую, повествовательную кампанию, насыщенную действием и "бросающую вызов жанровым условностям".

Ранее в этом месяце стало известно, что Immortals of Aveum потребует 70 ГБ дискового пространства на PS5. Другие подробности об игре говорят о том, что она будет поддерживать FSR2 и работать на консолях с частотой 60 кадров в секунду.