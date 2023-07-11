Новые скриншоты окружения Immortals of Aveum ©

Компания Ascendant Studios опубликовала новую серию скриншотов для магического шутера Immortals of Aveum.



По словам разработчиков, окружение, представленное на скриншотах, - это область Люциум, расположенная вблизи линии фронта Эвервара. Здесь можно увидеть каменные крепости, пасторальные деревушки и магически искаженные ландшафты.

Immortals of Aveum - это однопользовательский магический шутер, созданный на движке Unreal Engine 5. В этой игре вам предстоит пережить вязкий и кинематографичный сюжет глазами Джака. Игра станет одной из первых игр, в которой будут использованы преимущества UE5 Nanite и Lumen.



Изначально Electronic Arts планировала выпустить этот игру 20 июля. Однако выход был немного отложен до 22 августа.