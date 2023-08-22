Обновление AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.1

AMD выпустила обновленную версию драйвера Radeon Software Adrenalin 23.8.1 WHQL для ОС Windows 11 и 10. В обновлении представлена поддержка игры Immortals of Aveum, улучшена эффективность электропотребления на Radeon RX 7000 и исправлены ошибки, связанные с Radeon RX 5600 XT, играми Ratchet & Clank и Starcraft II.

Что нового в обновлении AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.1

Поддержка Immortals of Aveum, FPS-шутера от Ascendant Studios, изданного Electronic Arts.

Оптимизация потребления электроэнергии на многодисплейных системах с GPU Radeon RX 7000.

Исправления в производительности для Radeon RX 5600 XT с AMD SmartAccess Memory.

Решены проблемы со сбоями в определенных играх на графических картах AMD, в том числе Ratchet & Clank и Starcraft II.

В предыдущей версии драйвера были выявлены ошибки, включая проблемы с отображением FPS и асинхронностью звука и видео при записи.