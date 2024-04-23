Мистическое приключение INDIKA получило новый сюжетный трейлер

11 Bit Studios и разработчик Odd Meter выпустили еще один трейлер INDIKA накануне даты ее выхода в мае. Трейлер называется «Справедливо/несправедливо», и издатель говорит, что игра «углубляется в темы самопознания и того, что мы, люди, делаем, когда у нас возникает внутренний конфликт наших убеждений».

Все, что мы до сих пор видели относительно INDIKA, было довольно интересным, но это также довольно загадочная игра, поэтому цель этого трейлера — показать немного больше и, возможно, раскрыть больше того, о чем идет речь. Издатель разъяснил это в последнем пресс-релизе, заявив, что это «приключенческая игра от третьего лица, сочетающая исследование, экологические головоломки и платформер».

Черпая вдохновение у таких авторов кинематографа, как Лантимос, Астер и Аронофски, а также у литературных корифеев Булгакова, Достоевского и Гоголя, INDIKA переплетает свою сюжетную линию с гобеленом дезориентирующих нитей и философских дебатов среди своих персонажей. Тщательное внимание к деталям в архитектурных стилях и религиозном наследии достоверно передает атмосферу богобоязненных времен, в которых разворачивается игра, приглашая игроков размышлять над ее глубокими темами, а не искать простое развлечение.

INDIKA выйдет на ПК 2 мая, а версии для PS5 и Xbox Series S|X — позднее в мае.