Франшизе Infamous сегодня исполнилось 15 лет

В этот день, 26-го мая 2009-го года, состоялся выход игры для PS3, по новой на тот момент франшизе Infamous от студии Sucker Punch и компании Sony. В то время серия Batman Arkham еще не вышла, и в игровой индустрии за последние годы наблюдалось очень мало действительно качественных супергеройских игр - по этой причине игра после выхода мгновенно привлекла внимание игроков.

В Infamous рассказывалась история курьера Коула МакГрата, который оказался в эпицентре таинственного взрыва в Эмпайр-Сити (Нью-Йорк) и научился управлять электричеством. Игроку предлагалось самому решить: быть ему героем или злодеем в игре, что определенным образом влияло на концовку игры и отношение к Коулу других персонажей.

Любопытно, что всего через 2 недели в том же году состоялся релиз другого супергеройского экшена - Prototype, что вылилось в многочисленные споры игроков на форумах о том, какая же игра лучше. Как нетрудно догадаться, игроки с PlayStation чаще отдавали предпочтение Infamous, а PC и Xbox игроки - Prototype. Но длилось это довольно недолго: уже 28 августа 2009-го года вышла Batman: Arkham Asylum, которая затмила обе игры.

Всего через 2 года студия Sucker Punch выпустила продолжение - Infamous 2. Примечательно, что после успеха первой части, Sony попыталась "осовременить" главного героя во второй - на первых скриншотах игры герой обзавелся волосами, но это сильно не понравилось игрокам, из-за чего к релизу студия все-таки вернула прежний облик героя.

Игра продолжила историю Коула МакГрата, но на сей раз действие разворачивалось в городе Нью-Маре (Новый Орлеан). В игре появилось еще больше нелинейности: теперь выбор героической или злодейской ветви влиял на то, какой второй суперсилой будет обладать игрок - огнем или льдом.

Так же игра получила довольно необычное самостоятельное дополнение Infamous: Festival of Blood, которое было приурочено к Хэллоуину и рассказывало о том, как Коул превратился в вампира.

В 2014-м году на PS4 состоялся выход игры Infamous: Second Son. Новым главным героем стал Делсин Роу, который обладал способностями дыма. Действие игры разворачивалось в Сиэтле. По ходу игры Делсин приобретает новые способности и становится либо героем, либо злодеем, поскольку выборы игрока влияют на сюжет, концовку и на сами силы.

Через год состоялся релиз самостоятельного дополнения к игре - Infamous: First Light, в котором рассказывалось об одном из персонажей Second Son, Абигейл Уокер, которая обладает способностями неона.

Несмотря на то, что все игры серии были оценены на твердые 7,5-8,5 баллов, а продажи у игр серии были довольно неплохими, франшиза утратила свою актуальность перед издателем. Вероятно это случилось после того, как в 2018-м году студия Insomniac Games выпустила Marvel's Spider-Man, который стал самым самой продаваемой игрой Sony - продажи игры на конец 2023-го года составили 22 миллиона копий, при этом InFamous: Second Son за 9 лет разошлась тиражом в 5 миллионов копий. Это была хорошая цифра относительно других франшиз, но скорее всего в Sony сочли, что нет никакого смысла продолжать Infamous, при наличии прав на дружелюбного соседа, который продается в 4-5 раз лучше и гораздо более популярен у аудитории. В итоге Sucker Punch отправилась делать игру по новой франшизе - Ghost of Tsushima.

К сожалению в то время когда вышли первые части серии, Sony еще не придерживалась подхода по выпуску своих игр на PC, из-за чего сейчас Infamous, Infamous 2 и Infamous: Festival of Blood остались "заперты" на PS3. Тем не менее, у PC-игроков, при наличии мощного PC, есть возможность пройти эти игры с помощью эмулятора RPCS3. Однако им по-прежнему остаются недоступны Infamous: Second Son и Infamous: First Light. При этом у игроков с PlayStation обратная ситуация.

Учитывая то, что недавно Sony анонсировала ремейк довольно возрастной Until Dawn, которая вышла в 2015-м году, есть вероятность того, что когда-нибудь издатель вспомнит и о серии Infamous, перевыпустив франшизу на PS5 и PC.