Франшизе Infamous сегодня исполнилось 15 лет

В этот день, 26-го мая 2009-го года, состоялся выход игры для PS3, по новой на тот момент франшизе Infamous от студии Sucker Punch и компании Sony. В то время серия Batman Arkham еще не вышла, и в игровой индустрии за последние годы наблюдалось очень мало действительно качественных супергеройских игр - по этой причине игра после выхода мгновенно привлекла внимание игроков.
В Infamous рассказывалась история курьера Коула МакГрата, который оказался в эпицентре таинственного взрыва в Эмпайр-Сити (Нью-Йорк) и научился управлять электричеством. Игроку предлагалось самому решить: быть ему героем или злодеем в игре, что определенным образом влияло на концовку игры и отношение к Коулу других персонажей.
Любопытно, что всего через 2 недели в том же году состоялся релиз другого супергеройского экшена - Prototype, что вылилось в многочисленные споры игроков на форумах о том, какая же игра лучше. Как нетрудно догадаться, игроки с PlayStation чаще отдавали предпочтение Infamous, а PC и Xbox игроки - Prototype. Но длилось это довольно недолго: уже 28 августа 2009-го года вышла Batman: Arkham Asylum, которая затмила обе игры.
Всего через 2 года студия Sucker Punch выпустила продолжение - Infamous 2. Примечательно, что после успеха первой части, Sony попыталась "осовременить" главного героя во второй - на первых скриншотах игры герой обзавелся волосами, но это сильно не понравилось игрокам, из-за чего к релизу студия все-таки вернула прежний облик героя.
Игра продолжила историю Коула МакГрата, но на сей раз действие разворачивалось в городе Нью-Маре (Новый Орлеан). В игре появилось еще больше нелинейности: теперь выбор героической или злодейской ветви влиял на то, какой второй суперсилой будет обладать игрок - огнем или льдом.
Так же игра получила довольно необычное самостоятельное дополнение Infamous: Festival of Blood, которое было приурочено к Хэллоуину и рассказывало о том, как Коул превратился в вампира.
В 2014-м году на PS4 состоялся выход игры Infamous: Second Son. Новым главным героем стал Делсин Роу, который обладал способностями дыма. Действие игры разворачивалось в Сиэтле. По ходу игры Делсин приобретает новые способности и становится либо героем, либо злодеем, поскольку выборы игрока влияют на сюжет, концовку и на сами силы.
Через год состоялся релиз самостоятельного дополнения к игре - Infamous: First Light, в котором рассказывалось об одном из персонажей Second Son, Абигейл Уокер, которая обладает способностями неона.
Несмотря на то, что все игры серии были оценены на твердые 7,5-8,5 баллов, а продажи у игр серии были довольно неплохими, франшиза утратила свою актуальность перед издателем. Вероятно это случилось после того, как в 2018-м году студия Insomniac Games выпустила Marvel's Spider-Man, который стал самым самой продаваемой игрой Sony - продажи игры на конец 2023-го года составили 22 миллиона копий, при этом InFamous: Second Son за 9 лет разошлась тиражом в 5 миллионов копий. Это была хорошая цифра относительно других франшиз, но скорее всего в Sony сочли, что нет никакого смысла продолжать Infamous, при наличии прав на дружелюбного соседа, который продается в 4-5 раз лучше и гораздо более популярен у аудитории. В итоге Sucker Punch отправилась делать игру по новой франшизе - Ghost of Tsushima.
К сожалению в то время когда вышли первые части серии, Sony еще не придерживалась подхода по выпуску своих игр на PC, из-за чего сейчас Infamous, Infamous 2 и Infamous: Festival of Blood остались "заперты" на PS3. Тем не менее, у PC-игроков, при наличии мощного PC, есть возможность пройти эти игры с помощью эмулятора RPCS3. Однако им по-прежнему остаются недоступны Infamous: Second Son и Infamous: First Light. При этом у игроков с PlayStation обратная ситуация.
Учитывая то, что недавно Sony анонсировала ремейк довольно возрастной Until Dawn, которая вышла в 2015-м году, есть вероятность того, что когда-нибудь издатель вспомнит и о серии Infamous, перевыпустив франшизу на PS5 и PC.
Пора делать ремастер для ПК
Первые две части можно и полноценный ремейк запилить.
Эх, жаль Second Son, да и первые 2 так на ПК и не выпустили... Шикарные игры. Первые две прошел, а вот ПС4 не купил и в Second Son так и не поиграл.
Много не потерял. Игра превратилась в обычную дрочильню в открытом мире, который не хочется зачищать и посредственным сюжетом.
В эти игры не играл, так как не консольщик. Посмотрел прохождение, вот первая часть кайфуций, вторая слабее. А сукин сын среднее арифметическое
15 лет франшизе, и 10 из них не выпускалось ни одной новой части.
Пора бы полную коллекцию на PC завезти, чуть обновив первые две части
Вторую часть ремастерировали бы. Одна из самых фановых опенворлд игр.
Они бы портировали на пк их, 10 лет уже жду вторую часть. Че сидеть то
Что бы портировать эти игры, нужно сваять ремастер, а лучше ремейк. А ремейк = новая игра, никто этого делать не будет. Это напоминает слух, о порте на ПК первых 3-х частей Анча
Самая любимая игра на 3 плойке даже платину выбил
Классная игра с хорошим сюжетом.
Жаль что устарела. В своё время у неё с проглотом отсосал прототип.
Порт этой игрульки бы не помешал на ПК