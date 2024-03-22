PlayStation поздравила inFAMOUS Second Son с 10-летним юбилеем

На фоне большого количества отличных игр, которые вышли на PlayStation 4, inFAMOUS Second Son, несомненно, стала одним из самых ярких событий первого года существования консоли. В 2014 году, 21 марта, состоялся официальный релиз inFAMOUS Second Son для PlayStation 4. С тех пор игре исполнилось 10 лет, и PlayStation решила вспомнить эту дату.

На старте inFAMOUS Second Son максимально использовала аппаратное обеспечение PS4, демонстрируя невероятное качество графики, которая впечатляет и сегодня. Благодаря своему успеху игра получила самостоятельное DLC под названием Infamous: First Light с Эбигейл Уокер в качестве главной героини.

"Десять лет назад на PS4 вышла игра inFAMOUS Second Son, и мы летали по Сиэтлу с суперспособностями (и в игре тоже)".

Infamous: Second Son - это третья игра во франшизе, которая началась на PlayStation 3 в 2009 году, а ее сиквел вышел в 2011 году. Данные игры всегда привлекали внимание своим стилем: динамичные схватки в сочетании с необычными способностями.

Разработкой Infamous: Second Son занималась студия Sucker Punch Productions - те же люди, что создали Ghost of Tsushima, Sly Cooper и другие проекты.

К сожалению, будущее франшизы пока остается под большим вопросом, и все, что мы знаем, - это то, что Sucker Punch Productions сейчас занята разработкой сиквела Ghost of Tsushima.