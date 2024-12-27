Авторы Infinity Nikki представили красочный трейлер к предстоящему крупному обновлению

Издатель Infold Games и разработчик Papergame объявили, что первое крупное обновление для Infinity Nikki под названием «Сезон падающих звезд» станет доступно с 30 декабря по 23 января. Оно добавит новые сюжетные линии, платформенные задачи, ограниченные события и новые наряды.

В «Сезоне падающих звезд» небо над Миралендом озарят метеоры, а жители соберутся, чтобы загадывать желания. Игроков ждут праздничные украшения, новые активности, награды и способы взаимодействия с миром.

Infinity Nikki, вышедшая в этом месяце, уже собрала более 20 миллионов загрузок и получила признание критиков. Эта игра сочетает одевание с рыбалкой, ремеслом и исследованиями в уютном открытом мире. Вдохновляющие персонажи и красочные локации делают путешествие по Мираленду незабываемым.

Игроки могут исследовать мир, решать головоломки, ухаживать за питомцами и открывать скрытые тайны, включая призрачные поезда и парящие журавлики.

Infinity Nikki доступна на PlayStation 5, ПК, iOS и Android.