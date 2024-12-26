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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.2 75 оценок

Создатели Infinity Nikki готовят игрокам новогодний подарок - обновление "Сезон падающих звёзд"

Lunersun
Новости

В Infinity Nikki скоро появится новое обновление — «Сезон падающих звёзд». Разработчики планируют выпустить его уже 30 декабря, и главной новинкой станет Фестиваль желаний с красивой музыкой на фоне звёздного неба. Ну а игроки в первую очередь ждут новых нарядов для героини — как-никак, основная суть игры в том, чтобы создавать разные модные образы.

Если вдруг кому интересно — игра бесплатная и доступна на компьютерах, PS5 и телефонах. Да и аудитория у проекта приличная — с начала декабря его скачали больше 10 миллионов человек.

Infinity Nikki пересекла отметку в 10 миллионов загрузок
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Jarvis666

Как люди в это играют? Меня от такой кавайной палитры просто тошнит и глаза болят.

1
hpi

Они одной рукой играют.

-1
ОТСТУПНИК Style

а русский где

0