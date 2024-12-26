Создатели Infinity Nikki готовят игрокам новогодний подарок - обновление "Сезон падающих звёзд"

В Infinity Nikki скоро появится новое обновление — «Сезон падающих звёзд». Разработчики планируют выпустить его уже 30 декабря, и главной новинкой станет Фестиваль желаний с красивой музыкой на фоне звёздного неба. Ну а игроки в первую очередь ждут новых нарядов для героини — как-никак, основная суть игры в том, чтобы создавать разные модные образы.

Если вдруг кому интересно — игра бесплатная и доступна на компьютерах, PS5 и телефонах. Да и аудитория у проекта приличная — с начала декабря его скачали больше 10 миллионов человек.