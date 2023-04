Файтингу Injustice: Gods Among Us исполнилось 10 лет ©

Mortal Kombat - одна из лучших серий файтингов на рынке, поэтому, когда команда NetherRealm Studios взялась за персонажей DC и начала работу над первой частью Injustice, сразу стало ясно, что нас ждет хит.

Приключения NetherRealm Studios с персонажами DC уходят корнями во времена Mortal Kombat vs. DC Universe, что можно считать своего рода Injustice 0. Однако настоящим началом бренда Injustice является игра под названием Injustice: Gods Among Us, премьера которой состоялась буквально 10 лет назад, а точнее 16 апреля 2013 года, когда игра вышла на PS3, Xbox 360 и Wii U.

Четыре года спустя мы получили Injustice 2, прямое продолжение игры, в которой мы увидели больше персонажей, новую историю и провели буквально тысячи часов веселья с героями DC. Однако нам придется подождать еще немного, прежде чем мы получим Injustice 3, поскольку она может появиться только после Mortal Kombat 12. Обе игры Injustice получили отличные отзывы и показали, что у Capcom с ее Marvel vs. Capcom еще над чем поработать.