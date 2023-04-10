Inscryption 19.10.2021
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Карточный рогалик Inscryption стал доступен на консолях Xbox

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butcher69
Новости

Карточный рогалик Inscryption теперь доступен для Xbox Series и Xbox One через Microsoft Store по цене $19,99, объявили издатель Devolver Digital и разработчик Daniel Mullins Games.

Inscryption впервые вышла для ПК через Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store 19 октября 2021 года, затем для PlayStation 5 и PlayStation 4 30 августа 2022 года и Switch 1 декабря 2022 года.

От создателя Pony Island и The Hex приходит новейшее плавящееся сознание, самоуничтожающееся любовное письмо к видеоиграм.

Inscryption - это черная одиссея на основе карт, в которой смешались рогалик с построением колод, головоломки в стиле escape-room и психологический ужас в кровавый коктейль. Еще более мрачными являются секреты, зашифрованные на картах...

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