Карточный рогалик Inscryption стал доступен на консолях Xbox ©

Карточный рогалик Inscryption теперь доступен для Xbox Series и Xbox One через Microsoft Store по цене $19,99, объявили издатель Devolver Digital и разработчик Daniel Mullins Games.

Inscryption впервые вышла для ПК через Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store 19 октября 2021 года, затем для PlayStation 5 и PlayStation 4 30 августа 2022 года и Switch 1 декабря 2022 года.

От создателя Pony Island и The Hex приходит новейшее плавящееся сознание, самоуничтожающееся любовное письмо к видеоиграм.

Inscryption - это черная одиссея на основе карт, в которой смешались рогалик с построением колод, головоломки в стиле escape-room и психологический ужас в кровавый коктейль. Еще более мрачными являются секреты, зашифрованные на картах...