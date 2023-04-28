В разработке находится игровая адаптация мультсериала "Инспектор Гаджет" ©

Студия Microids анонсировала новую игру по мотивам популярного мультсериала «Инспектор Гаджет». В Inspector Gadget: Mad Time Party игроки смогут управлять самым известным суперагентом с кучей гаджетов в теле.

Сюжет расскажет о том, как Доктор Кло и его ПСИХ-агенты захватили Метро-сити. Инспектор Гаджет решает использовать машину времени, чтобы остановить их. Но что-то пошло не так, и машина переместила его предков из прошлого в настоящее.

Вам предстоит помочь Гаджету собрать разбросанные по городу части машины времени, прежде чем это сделают его предки. По пути вы будете играть в различные мини-игры и собирать болты, необходимые для ремонта машины.

Игра планируется к выходу этой осенью на платформах PC, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

У игры уже есть страница в Steam.