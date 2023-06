Авторы Instinction, вдохновленной Dino Crisis, показали новый геймплейный трейлер ©

Впервые представленная на выставке Future Games Show два года назад, в этом году мы наконец-то получили совершенно новый взгляд на предстоящую приключенческую игру. Вот основные моменты: 24 вида динозавров, пышная листва джунглей, напряженные бои и дата выхода в 3 квартале 2025 года.

Instinction обещает перенести нас в "затерянный мир доисторических приключений", при этом Хашбейн сообщает, что действие будет разворачиваться "глубоко в забытой долине, где границы между прошлым и настоящим исчезают".

В новом трейлере дебютировали внутриигровые кадры Instinction на движке Unreal Engine 5, а летняя выставка подчеркнула реалистичность и плотность окружения, которое мы сможем исследовать - есть чем заняться помимо сражений с таким широким разнообразием динозавров в наших попытках выжить в тайнах Долины Разлома.

К счастью, вам не придется так долго ждать, прежде чем вы сможете испытать Instinction на себе. Хотя Hashbane наметила дату выхода игры на ПК, PS5 и Xbox Series X на 3 квартал 2025 года, студия планирует запустить Instinction в Ранний доступ в конце 2023 года, причем поддержка VR и моддинга будет присутствовать с самого начала.

Хотя о сюжете Instinction мало что известно на этой ранней стадии, мы уже знаем некоторых талантливых людей, помогающих оживить мир, скрытый на полуострове Юкатан. В команду сценаристов входят Кэмерон Суи (Star Wars: The Force Unleashed), Али Самсон (God of War) и Рианна Пратчетт (Rise of the Tomb Raider). Они будут работать над историей Изабель - авантюрного эколога, которая попадает в таинственную долину, вымерших существ, обитающих в ее прекрасных землях, и древней цивилизации, пытающейся защитить эту землю.