Опубликован игровой процесс экшена с динозаврами Instinction, вдохновлённого Dino Crisis

Компания Hashbane Interactive наконец-то опубликовала первый взгляд на игровой процесс своей предстоящей приключенческой игры Instinction.

Здесь нет боевых действий, просто небольшое исследование окружающей среды. Hashbane отметили в комментариях на YouTube, что кадры, которые мы видим, сняты на очень ранней стадии игры (около 30 минут) и демонстрируют только 5% первой карты. Instinction — это не совсем открытый мир, а описываемый как «широколинейная кампания». Это означает, что мы должны ожидать увидеть множество больших областей для исследования, но не в такой степени, чтобы это считалось полностью открытым миром.

Это только первая часть из запланированной серии геймплейных видеороликов, которые Hashbane выпустит, и, будем надеяться, новые дадут нам возможность взглянуть на сам бой.

Однако это не единственное, что Hashbane может предложить: они запустили совершенно новый веб-сайт Instinction, который теперь также принимает предварительные заказы.

Наконец, на следующей неделе можно ожидать новых новостей об Instinction, поскольку на веб-сайте также подтверждается, что будет опубликована дорожная карта.