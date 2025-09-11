Трой Бэйкер появится в Intergalactic: The Heretic Prophet

Интервью Нила Дракмана для Variety не только дало нам возможность узнать, что Intergalactic: The Heretic Prophet — самая дорогая игра в истории Naughty Dog, но и подтвердило то, что фанаты подозревали уже давно: в игре будет участвовать Трой Бэйкер.

Вряд ли это можно назвать большой новостью, ведь актер является постоянным участником крупных релизов индустрии и, главное, имеет особые отношения со студией — он с большим успехом сыграл главные роли как в The Last of Us, так и в Uncharted.

Вот что сказал руководитель Naughty Dog по поводу актера и игры:

Что я могу сказать, а что нет? Могу сказать, что мы полностью погружены в это. Мы делаем, мы играем. Мы работаем на полную мощность. Я уже говорил это раньше, но теперь это правда, я действительно так чувствую: это самая амбициозная игра, которую мы когда-либо делали. Это самая масштабная игра, которую мы когда-либо создавали, и, возможно, самая дорогая, когда мы ее закончим. Трой [Бэйкер] участвует в игре, и прошло уже пять лет с тех пор, как я последний раз работал с ним. Теперь у меня появилась возможность сделать это снова, и было очень весело снова разделить с ним сцену.



Что касается того, когда мы покажем больше, я с нетерпением жду возможности продемонстрировать и рассказать об игре, потому что трейлер, который мы показали, даже близко не отражает суть того, чем на самом деле является эта игра. Но анонс игры такого масштаба, тем более новой франшизы, тем более от Naughty Dog, требует координации с маркетингом, с PR, со многими людьми. Поэтому было бы неосмотрительно с моей стороны говорить сейчас, когда мы покажем что-то новое.

Пускай и новых подробностей пока не предвидится, Дракманн не сомневается, что фанаты будут приятно удивлены результатом работы над Intergalactic.