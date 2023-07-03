Еще 18 минут геймплея атмосферной ретро-футуристической адвенчуры The Invincible ©

Независимая команда разработчиков из студии Starward Industries уже несколько лет занимается созданием интригующего ретро-футуристического приключения The Invincible, основанное на романе "Непобедимый" польского писателя-фантаста Станислава Лема. Релиз проекта должен состоятся уже в этом году, а пока у игроков есть возможность погрузиться в мире игры с помощью продолжительного геймплейного ролика от журналистов из IGN.

Новый ролик показывает целых 18 минут реального игрового процесса The Invincible с внимательным изучением обновленной демоверсии игры. Новый кадры игры показывают исследование уничтоженного конвоя и расследования инцидента с гибелью ученых. В рамках этого видео, журналисты успели оценить разветвленную местность в The Invincible, которая позволяет добраться до нужной цели разными способами и разными путями, что сделает прохождение игры более уникальным.

Исследуйте руины, откройте для себя философские ужасы на чужой планете и используйте научные принципы, чтобы понять ужасы того, что произошло до вашего прибытия. В The Invincible вы играете за астробиолога по имени Ясна и будете использовать различные инструменты, чтобы разгадать тайну этого, возможно, враждебной местности.