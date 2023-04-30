Полчаса геймплея демоверсии The Invincible ©

Одной из самых многообещающих предстоящих игр является The Invincible, научно-фантастическая приключенческая игра по мотивам прозы Станислава Лема, разрабатываемая студией Starward Industries. Теперь мы можем взглянуть на нее поближе благодаря обширным записям игрового процесса, которые попали в сеть.



Эти кадры получены из демо-версии, которую 11 bit studios, издатель игры, предоставил избранным ютуберам. Ниже вы можете найти запись с канала SurvivalBob, но многие другие также опубликовали кадры из демо.

Демонстрация, предоставленная ютуберами, относится к ранним частям кампании, хотя и не к самому началу. Поэтому показанные в ней эпизоды являются новыми и не появлялись в предыдущих видео.



Демонстрация выглядит великолепно. Во многом это связано с тем, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, но больше всего впечатляет атмосфера и впечатляющий ретрофутуристический визуальный стиль.



The Invincible выйдет на ПК и консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5. Пока разработчики не готовы назвать более точную дату, но уверяют, что работа идет хорошими темпами и релиз в этом году гарантирован.



