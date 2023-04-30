The Invincible 2023 г.
7.5 95 оценок

Полчаса геймплея демоверсии The Invincible

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R_Mor
Новости

Одной из самых многообещающих предстоящих игр является The Invincible, научно-фантастическая приключенческая игра по мотивам прозы Станислава Лема, разрабатываемая студией Starward Industries. Теперь мы можем взглянуть на нее поближе благодаря обширным записям игрового процесса, которые попали в сеть.

Эти кадры получены из демо-версии, которую 11 bit studios, издатель игры, предоставил избранным ютуберам. Ниже вы можете найти запись с канала SurvivalBob, но многие другие также опубликовали кадры из демо.

Демонстрация, предоставленная ютуберами, относится к ранним частям кампании, хотя и не к самому началу. Поэтому показанные в ней эпизоды являются новыми и не появлялись в предыдущих видео.

Демонстрация выглядит великолепно. Во многом это связано с тем, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, но больше всего впечатляет атмосфера и впечатляющий ретрофутуристический визуальный стиль.

The Invincible выйдет на ПК и консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5. Пока разработчики не готовы назвать более точную дату, но уверяют, что работа идет хорошими темпами и релиз в этом году гарантирован.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ReDnext

Простым смертным никак и нигде это демо не увидеть?

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HUNT3RN7

а это не та демка,котоаря будет доступна всем с 4 по 8 мая ? Если да,то можно будет заценить

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wehrmacht88

По-моему, мощная будет вещь! Себе в список ожидаемых игр занёс.

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Алексей Дарк

Полчаса в стоковом плеере боль! Нет мучениям =)

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