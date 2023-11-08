The Invincible была хорошо встречена игроками в Steam

Поклонники произведений Станислава Лема и всех приключенческих игр от первого лица теперь могут сыграть в The Invincible — игру, созданную по мотивам одноименного популярного романа писателя. Судя по отзывам пользователей платформы Valve, игра понравилась ПК-геймерам.

На данный момент The Invincible собрала в Steam 184 отзыва, 91% которых является положительным. Отметим, что это лишь первые отзывы игроков, и хотя они восторженные, последующие отзывы могут быть совсем другими.

«Отличная игра, очень красивая. Приятная история, за которой стоит следить. Конечно, это не шутер от первого лица, но очень хорошая научно-фантастическая игра!» — написал один из пользователей Steam.

На момент написания сообщения в игру одновременно играют 812 пользователей, текущий рекорд — 1237 пользователей.

Ранее мы познакомились с отзывами критиков. Многие из них отмечают слабый игровой процесс, для некоторых он «скучный» и «однообразный», при этом хвалят сюжетную линию или атмосферу.