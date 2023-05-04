В Steam стала доступна демоверсия ретрофутуристического приключения The Invincible ©

Польские студии 11 bit studios и Starward Industries представили бесплатную демоверсию приключенческой игры The Invincible, основанной на одноименном романе Станислава Лема.

Напомним, что The Invincible - это повествовательная игра в ретрофутуристическом сеттинге, так как она основана на культовом романе, но не повторяет его сюжет. Выход игры запланирован на 2023 год на Windows PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Вы квалифицированный и смекалистый астробиолог Ясна. Ввязавшись в космическую гонку, вы со своим экипажем приземлились на неизведанную планету Регис III. Научное начинание быстро превращается в экспедицию по спасению пропавших членов экипажа. Следуйте по ее пути, но учтите – любое принятое вами решение может оказаться опасным.