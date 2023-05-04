The Invincible 2023 г.
7.5 95 оценок

В Steam стала доступна демоверсия ретрофутуристического приключения The Invincible

©
butcher69
Новости

Польские студии 11 bit studios и Starward Industries представили бесплатную демоверсию приключенческой игры The Invincible, основанной на одноименном романе Станислава Лема.

Напомним, что The Invincible - это повествовательная игра в ретрофутуристическом сеттинге, так как она основана на культовом романе, но не повторяет его сюжет. Выход игры запланирован на 2023 год на Windows PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Вы квалифицированный и смекалистый астробиолог Ясна. Ввязавшись в космическую гонку, вы со своим экипажем приземлились на неизведанную планету Регис III. Научное начинание быстро превращается в экспедицию по спасению пропавших членов экипажа. Следуйте по ее пути, но учтите – любое принятое вами решение может оказаться опасным.

ПК Трейлеры
5
8
Последние посты по игре The Invincible
Блогер проверил производительность атмосферной The Invincible
Блогер проверил производительность атмосферной The Invincible
Полчаса геймплея демоверсии The Invincible
Полчаса геймплея демоверсии The Invincible
Завтра появится игровая демоверсия The Invincible по роману Станислава Лема
Завтра появится игровая демоверсия The Invincible по роману Станислава Лема
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ar55555

заявлены субтитры,а по факту их нет!

4
PROM-DSF

А трейлеры офф с русской озвучкой не было? Или это был сон?

0
KAJIbTEP

А что, бывают платные демо-версии?

2
sidsidors

Да , это любая игра которая продаётся за деньги но при этом багованная и сырая )))

6
tvorog8088

Ждём, врядли на ней денува будет.

0
hamshut

Кто-нить уже опробовал этот симулятор бродилки?)

и что реально даже русс.сабов нет?!

-1
Ar55555

сабов нет, но игра вроде неплохая!

2
Lisku

Я опробовал. Погрузился в книжную атмосферу. Мне понравилось

0