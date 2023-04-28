Завтра появится игровая демоверсия The Invincible по роману Станислава Лема ©

Игровая демоверсия The Invincible, приключения от первого лица в стиле Firewatch, которое выглядит как оживший научно-фантастический роман 1950-х годов, выйдет завтра (29 апреля), и вот краткий обзор 10 минут.

The Invincible — ретрофутуристический триллер от первого лица, являющийся игроизацией одноименного романа Станислава Лема. За игру отвечает недавно созданная студия Starward Industries, в ряды которой входят разработчики, ранее работавшие над такими играми, как Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и Dying Light.

Мир, показанный в The Invincible, развивался иначе, чем наш, — он так и не вступил в цифровую эпоху. Это означает, что все высокоразвитое оборудование, появляющееся в игре, основано на аналоговых технологиях.

Игрок берет на себя роль Ясны — члена группы, возглавляющей межзвездную исследовательскую миссию. Вместе с началом приключений она просыпается на чужой планете Регис III. Она не помнит, как попала сюда, но знает, что пришла в это место не одна. Однако остальные члены экипажа бесследно исчезли, и ей предстоит их найти.

Когда она узнает больше о судьбе команды, которую ищет, быстро становится ясно, что Регис III — очень опасное место. Мало того, что здесь есть агенты враждебной человеческой империи, но что еще хуже, вскоре выясняется, что планета населена агрессивными неорганическими существами.