Krafton планирует развивать inZOI в течение 20 лет

Руководство компании Krafton строит долгосрочные планы на грядущую игру inZOI, которая должна стать главным конкурентом серии The Sims. Как сообщает PC Gamer, планами на игру поделился ее директор Хёнджун Ким.

По его словам, студия Krafton поставила перед собой цель поддерживать inZOI в актуальном состоянии в течение следующих 20 лет. При этом Ким добавил, что, по его мнению, для полной реализации всех идей, поставленных перед собой разработчиками из Krafton, понадобиться более 10 лет.

В то же время, как отмечает PC Gamer, исходя со слов Кима, Krafton все еще планирует выпустить игру в раннем доступе до конца 2024 года, но точной даты пока нет.