Krafton планирует развивать inZOI в течение 20 лет

Руководство компании Krafton строит долгосрочные планы на грядущую игру inZOI, которая должна стать главным конкурентом серии The Sims. Как сообщает PC Gamer, планами на игру поделился ее директор Хёнджун Ким.
По его словам, студия Krafton поставила перед собой цель поддерживать inZOI в актуальном состоянии в течение следующих 20 лет. При этом Ким добавил, что, по его мнению, для полной реализации всех идей, поставленных перед собой разработчиками из Krafton, понадобиться более 10 лет.
В то же время, как отмечает PC Gamer, исходя со слов Кима, Krafton все еще планирует выпустить игру в раннем доступе до конца 2024 года, но точной даты пока нет.
Вполне реально, графон всё равно будет стоять на месте
Ну на порно модах точно будет столько жить.
Не удивлён, блEAшники почти 25 лет свою СИМ корову доят.
Цель, конечно, амбициозная, но для начала нужно дождаться выхода игры. Ведь в случае провала вряд тли игру будут поддерживать 20 лет. Но я очень надеюсь на успех. Всё-таки The Sims 4 устарела лет на 20. Жанру жизненно необходим достойный новый современный продукт хотя бы для того, чтобы дать пинок в сторону ЕА - пусть прекращают доить Sims 4 и займутся делом - развитием жанра. Пока что inZOI выглядит максимально привлекательно. Только бы не обгадились с выходом. Только бы не обгадились...
ага если не провал будет // Андрей Павлов
А раньше нам обещали "путешествие длиной в десять лет" в каждом игросервисном шлаке.
Сколько раз мы уже это слышали ? Батла на 10 лет. Редфолл на 5
Шлепать бесконечные ДЛЦ с новыми шмотками ? Это вас в ЕА разрабы укусили ?
Крафтон- контора петухов, которая может посоревноваться с ЕА в жадности.
Они игру не выпустили у же обещаниями раскидываются. Разрабов жизнь как-бу то не учит вообще. Выпустили игры , игра стрельнула и обещай тогда , вдруг игра провалится они что провальный проект будут поддерживать да нет конечно .
В принципе логично. Симулятор жизни - вещь ого-го какая широкая во все стороны. Да и игровой двигатель хороший, постоянно развивающийся.
А вот это хорошие новости, однако непонятно, станет ли этот условный прогноз билетом в донатную монополию для Krafton
Если у них хватит интересного контента.
Ну, пришла наконец замена 3D Sexvilla )))