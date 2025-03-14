Новый трейлер inZOI демонстрирует прогулку по городу

Krafton выпустила новый трейлер для своего предстоящего симулятора жизни inZOI, на этот раз давая нам возможность увидеть, как будет ощущаться городская жизнь в игре.

inZOI будет использовать вымышленный город Довон в качестве своего места действия. Описание трейлера указывает на то, что город попытается вызвать очарование корейского мегаполиса, дополненного современностью, сочетающейся с более естественной красотой.

Трейлер фокусируется на демонстрации атмосферы Довона. Персонаж игрока путешествует по городу, а трейлер демонстрирует приход весны с цветением сакуры и даже демонстрирует городские удобства, такие как входы в метро и парк для прогулок граждан.

В трейлере также показано, как персонаж игрока покупает лотерейный билет и даже выигрывает. Этот аспект показан как одно из многих действий, которые игроки могут делать в inZOI, например, замечать пару, которая женится, и даже мужчину, который ввязывается в драку с, казалось бы, нежелающим сотрудничать торговым автоматом.

Мы также видим смену времен года в Довоне. В то время как первая часть видео была посвящена весне, из-за сильных дождей все быстро становится унылым. Можно увидеть, как горожане по всему городу гуляют и живут своей повседневной жизнью, используя зонтики. Погода также может меняться плавно, когда дождь стихает и уступает место закату.

inZOI выйдет на ПК в раннем доступе 28 марта.