ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 469 оценок

Новый трейлер inZOI демонстрирует прогулку по городу

monk70 monk70

Krafton выпустила новый трейлер для своего предстоящего симулятора жизни inZOI, на этот раз давая нам возможность увидеть, как будет ощущаться городская жизнь в игре.

inZOI будет использовать вымышленный город Довон в качестве своего места действия. Описание трейлера указывает на то, что город попытается вызвать очарование корейского мегаполиса, дополненного современностью, сочетающейся с более естественной красотой.

Трейлер фокусируется на демонстрации атмосферы Довона. Персонаж игрока путешествует по городу, а трейлер демонстрирует приход весны с цветением сакуры и даже демонстрирует городские удобства, такие как входы в метро и парк для прогулок граждан.

В трейлере также показано, как персонаж игрока покупает лотерейный билет и даже выигрывает. Этот аспект показан как одно из многих действий, которые игроки могут делать в inZOI, например, замечать пару, которая женится, и даже мужчину, который ввязывается в драку с, казалось бы, нежелающим сотрудничать торговым автоматом.

Мы также видим смену времен года в Довоне. В то время как первая часть видео была посвящена весне, из-за сильных дождей все быстро становится унылым. Можно увидеть, как горожане по всему городу гуляют и живут своей повседневной жизнью, используя зонтики. Погода также может меняться плавно, когда дождь стихает и уступает место закату.

inZOI выйдет на ПК в раннем доступе 28 марта.

2
10
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Нужна музыка из "проходки Невского":))))

1
DishonestLythronax

Блин, они бы уменьшили, что ли, частоту случайных анимаций персонажа по ходу действия, на второй минуте за десяток секунд три персонажа подряд себя за пятку подёргали на ходу, смотрится как-то по-дурацки. У них там дефицит обуви по размеру, или по барханам все гоняют и песок вытряхивают?

1
Пользователь ВКонтакте

В игре слабые материалы. практически все матовые без каких либо отражений . // Александр Дельтазавр

1
NatanieLzZ

Тени в сделку на входили?

0
Alex40001

ты прикинь там вообще тени по разному ложится должны в зависимости от источника света и его силы но есть что есть

2
KabbalisticJerry

Какие тени? Там в начале ролика проезжающая мимо машина исчезает. С такой паранормальщиной тени вообще отдельно перемещаться могли бы)

2
GayFish

Игру делают художники, они так видят, а работа с шейдерами и оптимизацией моделей это ересь.

0
Real Slim Shady

А FPS будет выше 20?

-1
JackBV

Выглядит отвратительно .

-2
jax baron

я вашу прогулку в рот шатал

-4