Представлен новый геймплейный ролик "убийцы The Sims" - inZOI

Одна из самых ожидаемых игр-симуляторов жизни inZOI только что показала внутриигровые кадры на своей официальной странице в социальных сетях.
Изначально представленная на G-STAR 2023, InZOI предназначена для геймеров, которые любят посидеть, расслабиться и поиграть в Sims. Издатель KRAFTON, который также известен разработкой и изданием PlayerUnknown's Battlegrounds, ранее рассказал, что inZOI - это симулятор жизни, где игрок имеет полный контроль, позволяющий ему изменять любые аспекты своего мира, чтобы создавать свои собственные уникальные истории и переживания. Игра позволит вам создавать собственных персонажей и управлять их жизнью, работой и отношениями.
Среди новых возможностей, находящихся в разработке, — автомобили, на которых может ездить игровой персонаж, групповые мероприятия, позволяющие игрокам участвовать в повседневной жизни, и система репутации (кармы), когда прошлые действия определяют будущие результаты.
Кроме того, в игре будет редактор города для управления городскими рекламными щитами, погодными условиями и уровнем чистоты, студия для создания и переосмысления конкретных сценариев, а также фоторежим для создания скриншотов высокого разрешения.
Ключевым аспектом разработки inZOI является "общение с пользователями", и KRAFTON планирует активно учитывать отзывы пользователей при разработке игры до ее выхода в ранний доступ", — говорится в заявлении KRAFTON на сайте.
Они также рассказали, что работают над плагинами для облегчения создания модов и художественного самовыражения игроков, и что игра в конечном итоге будет служить инструментом для творчества, а игроки смогут делиться и обсуждать свои творения через внутриигровой холст.
KRAFTON также объявила, что примет участие в Gamescom 2024, одном из крупнейших мировых игровых событий, которое пройдет в Кельне, Германия, с 21 по 25 августа, и покажет больше внутриигровых кадров inZOI.
Неужели нормальный симс без кринжа оригинала.
Очередной "убийца Симс", который самороскомнадзорнится, не успев дойти даже до раннего доступа?
Предыдущий убивец самовыпилился. Очередняра)
Я чувствую убийцу оптимизации. Игра выглядит шикарно, но опасения вызывает фпс.
Будем смотреть, щупать, трогать и надеяться, что выйдет в стиме.
Что то где то мы уже слышали про убийцу симс......который слинял не дойдя даже до своей жертве.Верняк и этот убийца от страха обос.рется не дойдя до финала. Нда. а жаль.
Убийца SIMS, не?..
Надеюсь с оптимизацией не будет так, как было в симс.
Анимации, конечно, 84-ый год...
До релиза реалистичная картинка скорее всего недотянет