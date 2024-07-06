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inZOI 2024 г.
Симулятор, Песочница
8.6 133 оценки

Представлен новый геймплейный ролик "убийцы The Sims" - inZOI

butcher69
Новости

Одна из самых ожидаемых игр-симуляторов жизни inZOI только что показала внутриигровые кадры на своей официальной странице в социальных сетях.

Изначально представленная на G-STAR 2023, InZOI предназначена для геймеров, которые любят посидеть, расслабиться и поиграть в Sims. Издатель KRAFTON, который также известен разработкой и изданием PlayerUnknown's Battlegrounds, ранее рассказал, что inZOI - это симулятор жизни, где игрок имеет полный контроль, позволяющий ему изменять любые аспекты своего мира, чтобы создавать свои собственные уникальные истории и переживания. Игра позволит вам создавать собственных персонажей и управлять их жизнью, работой и отношениями.

Среди новых возможностей, находящихся в разработке, — автомобили, на которых может ездить игровой персонаж, групповые мероприятия, позволяющие игрокам участвовать в повседневной жизни, и система репутации (кармы), когда прошлые действия определяют будущие результаты.

Кроме того, в игре будет редактор города для управления городскими рекламными щитами, погодными условиями и уровнем чистоты, студия для создания и переосмысления конкретных сценариев, а также фоторежим для создания скриншотов высокого разрешения.

Ключевым аспектом разработки inZOI является "общение с пользователями", и KRAFTON планирует активно учитывать отзывы пользователей при разработке игры до ее выхода в ранний доступ", — говорится в заявлении KRAFTON на сайте.

Они также рассказали, что работают над плагинами для облегчения создания модов и художественного самовыражения игроков, и что игра в конечном итоге будет служить инструментом для творчества, а игроки смогут делиться и обсуждать свои творения через внутриигровой холст.

KRAFTON также объявила, что примет участие в Gamescom 2024, одном из крупнейших мировых игровых событий, которое пройдет в Кельне, Германия, с 21 по 25 августа, и покажет больше внутриигровых кадров inZOI.

4
9
inZOI
2024 г.
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Empty account

Неужели нормальный симс без кринжа оригинала.

2
Your Hair is Beautiful

Очередной "убийца Симс", который самороскомнадзорнится, не успев дойти даже до раннего доступа?

2
shurasick876

Предыдущий убивец самовыпилился. Очередняра)

2
вупсич пупсич

Я чувствую убийцу оптимизации. Игра выглядит шикарно, но опасения вызывает фпс.
Будем смотреть, щупать, трогать и надеяться, что выйдет в стиме.

0
Sergei Ermakow

Что то где то мы уже слышали про убийцу симс......который слинял не дойдя даже до своей жертве.Верняк и этот убийца от страха обос.рется не дойдя до финала. Нда. а жаль.

0
Aqel

Убийца SIMS, не?..

0
Ниалот Нзотович

Надеюсь с оптимизацией не будет так, как было в симс.

-1
PunksPlay

Анимации, конечно, 84-ый год...

-1
Kenn1y

До релиза реалистичная картинка скорее всего недотянет

-1