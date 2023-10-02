Состоялся релиз дополнения Aftershock для ретро-шутера Ion Fury

После долгого ожидания сегодня, 2 октября 2023 г., стало доступно расширение Aftershock для для ретро-шутера Ion Fury от Voidpoint и 3D Realms, что стало практически неожиданностью, учитывая долгое молчание, которым сопровождалась разработка игры в течение последнего времени.
Aftershock также доступен с 10%-ной стартовой скидкой от стандартной цены в 369 рубблей за дополнение, а при покупке всего пакета из оригинальной игры и расширения, который на данный момент составляет 608 рублей, действует интересное предложение со скидкой в 47%.
Ion Fury: Aftershock продолжает сюжет основной игры: после победы над Хескелем Шелли Харрисон сразу же оказывается втянутой в очередное приключение. Не успевает она опомниться, как вновь оказывается втянутой в весьма непростое задание.
Хескель, похоже, вернулся, да еще и с чудовищным летательным аппаратом. Протагонистка немедленно отправляется в погоню, но, прежде чем вступить в финальную схватку (возможно, с заклятым врагом), ей предстоит пройти новые уровни, столкнуться с многочисленными угрозами.
В расширении появился новый режим Arrange, в котором можно заново пройти основную игру, если вы уже играли в нее, что делает это расширение отличным способом вернуться к действиям в мире Ion Fury. Тем временем, точной информации о выходе консольных версий пока нет, но она должна появиться в ближайшее время.