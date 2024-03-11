Новые автомобили и трассы второго сезона iRacing 2024

Настал момент которого многие ждали целую вечность, официально начался второй сезон iRacing 2024, а вместе с ним в игру добавят погодную систему Tempest, включающую дождь. Но это еще не всё: список нового контента переполнен, благодаря множеству новых автомобилей и трасс, улучшениям пользовательского интерфейса и многому другому.
Новый контент:
- Трасса Алгарве — iRacing впервые отправляется в Португалию с добавлением Портимао! Трасса включает в себя трассы Гран-при и Мото, каждую из которых можно использовать с шиканами илибез них.
- Трасса Мизано Марко Симончелли — новая итальянская трасса имеет пять вариантов, включая несколько исторических и коротких конфигураций.
- Трасса Милбридж Спидвей — это грязевой обвал длиной в четверть мили в районе Шарлотты, куда звезды NASCAR приезжают развлечься в перерывах между гонками.
- Автомобиль Dirt Micro Sprint — представленный как с крыльями, так и без крыльев, является новейшим бесплатным автомобилем iRacing и даёт гонщикам грязевых трасс новую веселую отправную точку.
- Автомобиль Superstar Racing Experience — оснащенный как асфальтовыми, так и грязевыми шинами, как и в реальном мире, бросает вызов вам на коротких овалах и дарит уникальные впечатления от вождения.
- Автомобиль Super Formula Lights — это последний этап, который пилоты проходят на лестнице Супер Формулы перед тем, как отправиться в серию высшего уровня.