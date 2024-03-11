Новые автомобили и трассы второго сезона iRacing 2024

Настал момент которого многие ждали целую вечность, официально начался второй сезон iRacing 2024, а вместе с ним в игру добавят погодную систему Tempest, включающую дождь. Но это еще не всё: список нового контента переполнен, благодаря множеству новых автомобилей и трасс, улучшениям пользовательского интерфейса и многому другому.

Новый контент: