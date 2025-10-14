iRacing представила аркадную гоночную игру iRacing Arcade

Бренд iRacing ассоциируется с автомобильными симуляторами для энтузиастов, но разработчики решили предложить что-то для тех, кто ищет беззаботного веселья.

Именно для таких игроков готовится iRacing Arcade. Эта игра выйдет на PC уже 2 декабря 2025 года и создана совместными усилиями студий iRacing и Original Fire Games. В

iRacing Arcade игроки будут участвовать в гонках на различных известных трассах со всего мира — исключительно в режиме от третьего лица. Разработчики делают ставку на аркадный геймплей, но подчёркивают, что хотя физическая модель и упрощена, она остаётся достаточно глубокой, чтобы гонки не наскучили.

В игре появятся лицензированные автомобили, такие как Porsche 911 GT3, и трассы, включая Имолу и Автодром Эрманос Родригес. Помимо одиночной игры, проект предложит и онлайн-режим.

Демоверсию iRacing Arcade можно попробовать прямо сейчас в Steam.