ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
iRacing Arcade 02.12.2025
Аркада, Гонки, Спорт, От третьего лица
0 0 оценок

iRacing представила аркадную гоночную игру iRacing Arcade

Simple Jack Simple Jack

Бренд iRacing ассоциируется с автомобильными симуляторами для энтузиастов, но разработчики решили предложить что-то для тех, кто ищет беззаботного веселья.

Именно для таких игроков готовится iRacing Arcade. Эта игра выйдет на PC уже 2 декабря 2025 года и создана совместными усилиями студий iRacing и Original Fire Games. В

iRacing Arcade игроки будут участвовать в гонках на различных известных трассах со всего мира — исключительно в режиме от третьего лица. Разработчики делают ставку на аркадный геймплей, но подчёркивают, что хотя физическая модель и упрощена, она остаётся достаточно глубокой, чтобы гонки не наскучили.

В игре появятся лицензированные автомобили, такие как Porsche 911 GT3, и трассы, включая Имолу и Автодром Эрманос Родригес. Помимо одиночной игры, проект предложит и онлайн-режим.

Демоверсию iRacing Arcade можно попробовать прямо сейчас в Steam.

Источник  
9
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Pavel Rally

Для кого вообще эта игра, для детей? Они играют в Forza Horizon 5.

1
ChoombaBro

помню раньше iracing был ужасом для любого цпу, а сейчас это ужас для глаз

Геральт Батькович

Агуша рейсинг, для свича сгодится