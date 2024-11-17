Для шутера Isonzo вышло бесплатное дополнение Adamello, добавляющее высокогорную карту

Студия BlackMill Games объявляет, что для онлайн-шутера Isonzo, действие которого происходит на итальянском фронте первой мировой войны, расширяется ещё больше с бесплатным дополнением Adamello, которое уже доступно на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и PS5 Pro.

Adamello добавляет в игру новую знаковую карту на высоте более 3000 метров в Альпах Адамелло-Презанелла. Выдержите жестокие, ледяные ветры и пройдите по густому снегу, сражаясь за контроль над пиком Прёзена. Дополнение также приносит два новых вида оружия: артиллерийский люгер для Германской империи и гранату Petardo Offensivo ‘P.O’ для Королевства Италии.