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Isonzo 13.09.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.5 52 оценки

Для шутера Isonzo вышло бесплатное дополнение Adamello, добавляющее высокогорную карту

monk70
Новости

Студия BlackMill Games объявляет, что для онлайн-шутера Isonzo, действие которого происходит на итальянском фронте первой мировой войны, расширяется ещё больше с бесплатным дополнением Adamello, которое уже доступно на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и PS5 Pro.

Adamello добавляет в игру новую знаковую карту на высоте более 3000 метров в Альпах Адамелло-Презанелла. Выдержите жестокие, ледяные ветры и пройдите по густому снегу, сражаясь за контроль над пиком Прёзена. Дополнение также приносит два новых вида оружия: артиллерийский люгер для Германской империи и гранату Petardo Offensivo ‘P.O’ для Королевства Италии.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Леший3

для нее еще че то делают 😀

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