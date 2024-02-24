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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.5 435 оценок

GamesVoice опубликовала дублированный трейлер игры It Takes Two

butcher69
Новости

GamesVoice опубликовала дублированный трейлер игры It Takes Two. За главные роли отвечают одни из знаковых талантов современного дубляжа — Константин Карасик и Анна Киселёва! А харизматичную Книгу-эксперта в любви дублировал Андрей Бибиков, известный многим по дубляжу Кота в Сапогах в последнем его сольнике.

Релиз стоит ожидать уже весной.

В минувшем декабре студия GamesVoice представила полную русскую локализацию для Hogwarts: Legacy, для которой было выпущено обновление на этой неделе, и Hellblade: Senua's Sacrifice, а сейчас в работе у них находится Alan Wake 2, Grand Theft Auto: Vice City, ремейк Dead Space и Star Wars Jedi: Survivor.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
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Звучит хорошо, а Карасика обожаю.

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