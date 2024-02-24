GamesVoice опубликовала дублированный трейлер игры It Takes Two

Помогайте друг другу справиться с изобилием неожиданных и весёлых препятствий. Надерите пушистые хвосты белкам-разбойницам, полетайте на паре трусов, поработайте диджеем на оживлённой вечеринке в ночном клубе и прокатитесь на санках по волшебному снежному шару. Окунитесь в трогательную и уморительную историю, в которой сюжет и игровой процесс переплетаются и создают неповторимые образные впечатления.