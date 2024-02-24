GamesVoice опубликовала дублированный трейлер игры It Takes Two. За главные роли отвечают одни из знаковых талантов современного дубляжа — Константин Карасик и Анна Киселёва! А харизматичную Книгу-эксперта в любви дублировал Андрей Бибиков, известный многим по дубляжу Кота в Сапогах в последнем его сольнике.
Релиз стоит ожидать уже весной.
В минувшем декабре студия GamesVoice представила полную русскую локализацию для Hogwarts: Legacy, для которой было выпущено обновление на этой неделе, и Hellblade: Senua's Sacrifice, а сейчас в работе у них находится Alan Wake 2, Grand Theft Auto: Vice City, ремейк Dead Space и Star Wars Jedi: Survivor.
Звучит хорошо, а Карасика обожаю.