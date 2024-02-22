Студия GamesVoice представила крупное обновление для русской озвучки Hogwarts Legacy

Студия GamesVoice сообщает о крупном обновлении русского озвучания Hogwarts Legacy. В новой версии были добавлены недостающие реплики, доработаны субтитры, исправлены обрывания фраз у второстепенных персонажей, устранены логические несостыковки.
Это только первая из запланированных заплаток. Мы продолжим изучать ваши отзывы и отчёты о присланных ошибках (за что всем огромное спасибо!) и совершенствовать локализацию. Если в будущем для игры появится новый контент, его мы тоже озвучим.
Команда начала работу над дубляжом в начале 2023 года и сумела собрать на это 1,9 миллиона рублей. В русской локализации было задействовано 143 актёра (против 48 в оригинале), и это один из крупнейших проектов студии по данному показателю. В данный момент студия готовит к выпуску ещё несколько проектов.
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Вот, что в этой истории поражает: вроде собрали деньги, выпустили озвучку, казалось бы, все, ларчик закроют, пользуйтесь на здоровье! Но эти ребята начали перезаписывать какие-то недочеты в полноценные сеты озвучаний, не прося ничего сверху или банально не забив на свое детище. Видно, что преданы своему делу. Кто-то скажет, что они ДОЛЖНЫ? Да не должны ничего они исправлять, во-первых, это не серьезные косяки, в основном, правильные ударения и исправления таймингов, чего не делают даже профильные студии. Иные вообще не доделывают озвучки игр и просто пропадают. За что этим ребятам человеческое СПАСИБО!
И как отвечает аудитория PG на такое? Радуется, что ИИ тырит голоса этих же актёров озвучки, тем самым отбирая хлеб и у самой студии.
Это проблема современных тенденций в мире Цифры, и, к сожалению, она существует и находит мощный отклик в искусстве, театре и кино - проблема замены человека машиной. На самом деле, вы подняли очень важный вопрос, просто он скорее не зависит от аудитории ПГ, а таковы реалии, и аудитория за ней как бы следует. Все начинается с замены выборочных функций (голос, образ и т.д.). Затем перерастает в нечто большее. С этими пресловутыми нейросетями и ИИ мир постепенно входит в новую эру, а чего она принесет больше - добра или зла - уже определит человечество тем, как распорядится этим.
Да как бы и не особо критично. Прекрасная озвучка. Несмотря на огрехи.
Ошибок - тьма. Патчи на локализацию нужны.
Сейчас как раз играю, не заметил ошибок, может потомучто не ищу их специально.
проходил с озвучкой, было буквально несколько фраз непереведеных в кат сценах и на карте
Ого масштаб..
Такое и в кино не часто встретишь.
Молодцы.
Где Dead Space мля?
Тоже жду что бы пройти наконец то ремейк
где Dead Space, блэт!?