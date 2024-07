Hazelight Studios поделилась ранними концепт-артами It Takes Two

Hazelight Studios, известная по таким успешным играм, как A Way Out и It Takes Two, приоткрывает завесу над процессом создания своего последнего хита. В недавнем интервью разработчики поделились ранними концепт-артами It Takes Two, которые демонстрируют совершенно другую атмосферу игры.

Изначально проект носил название Project Nuts и задумывался как гораздо более мрачный и серьезный. В этой версии игры присутствовали более темные элементы, которые не вошли в финальную версию.

Тем не менее, некоторые идеи из Project Nuts все же нашли свое место в It Takes Two. Например, сцена со слонихой, которая в ранних концепт-артах выглядела гораздо более жутко, в финальной версии игры стала одним из самых запоминающихся моментов.

Помимо этого, Hazelight Studios намекнула на скорый анонс нового проекта. Учитывая 10-летний юбилей студии, который она отмечает в этом году, а также недавнюю встречу Юсефа Фареса с Джеффом Кили, есть все основания полагать, что анонс может состояться на Gamescom или The Game Awards.